ТОП-7 речей, які радимо тобі купити у вересні: базовий осінній чоловічий гардероб

Попри те, що чоловіча мода дуже мінлива і колоритна у цьому сезоні, в гардеробі все ж залишилися базові елементи, без яких зовсім не можна обійтися. Сьогодні ми розповімо, які речі тобі обов'язково потрібно мати, щоб виглядати стильно цієї осені.

Щоб радіти осіннім дням, почуватися комфортно і при цьому бути в тренді, у вересні купуй теплі, але як і раніше світлі речі. Наприклад, бежеві штани-чіноси, вельветовий бомбер, ніжно-рожевий светр, кремову водолазку або кардиган з яскравим принтом, світло-блакитні джинси в стилі ретро або ж кашемірове худі.

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Пальто

Двобортне пальто повернулося в моду і стало хітом майбутнього сезону і для молодих чоловіків, і для тих, кому за 50 років. У холодний період найпрактичнішим буде пальто середньої довжини з маленьким коміром. Тим, хто любить буди у центрі уваги, варто звернути увагу на основні тенденції яскравих відтінків, а також на моделі в клітку або з квітковим принтом. А також цієї осені у тренді будуть пальто світлих кольорів.

Дощовик

Крім того, що ця куртка зможе захистити від дощу в негоду, вона ще й визнана унікальним дизайнерським рішенням. Сучасні моделі дощовиків настільки різноманітні, що буквально кожен знайде для себе ідеальний варіант, який впишеться у стиль. Нестандартний крій та яскравий колір – в тренді.

Бомбер

Цей верхній одяг, який підкорив чимало чоловічих сердець, можна назвати уже класикою жанру. І така куртка стала однією із найпопулярніших речей в чоловічому гардеробі. Всі без винятку дівчата звертають увагу на чоловіків, одягнених в куртку-бомбер. Цієї осені можна звернути увагу як на куртки класичного крою, так і на оригінальні різнокольорові моделі з великою кількістю вишиванок, принтів і інших декоративних елементів.

Куртка-косуха

Натуральна шкіра – матеріал, який не втрачає своєї актуальності від сезону до сезону. Купуючи таку модель, ти можеш бути абсолютно впевненим, що куртка буде модною ще багато років. Шкіряні чоловічі куртки в осінньому сезоні 2019 року дуже різноманітні, але можна виділити такі основні тенденції:

класика;

косуха;

"пілотка";

фактурна шкіра;

яскраві кольори і принти;

ковбойська тематика.

Джинси

Вінтажні потерті джинси з світлого блакитного деніму зараз в тренді. Сучасна мода тяжіє до класики, і джинсовий її сегмент не виняток. На піку – денім епохи 90-х: міцний, брутальний, якому зносу немає – ну хіба що тканина від часу втрачає колір. Вибирай класичні відтінки: індиго і вицвілий блакитний – в такому виконанні вінтажні потерті джинси виглядають найактуальніше.

Кросівки

Білі кросівки – строгі міські або відверто спортивні – здаються примхливим взуттям, до якого досить важко підібрати одяг. Але перевага білих снікерсів полягає якраз в тому, що до них нічого підбирати не треба: на думку дизайнерів, це взуття відмінно вписується в будь-який кежуал-наряд – від джинсового до офісного.

Стильне класичне взуття

Сміливе поєднання масивної підошви військового чобота і унікального малюнка з оксамитових латочок або ж інші рідкісні комбінування стилів у класичному взутті сьогодні в тренді. Вони не виглядають смішно чи гламурно. Їхня унікальність абсолютно класична. Таке взуття відмінно поєднується як з класикою, так і з практичним одягом.

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