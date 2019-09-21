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Модні чоловічі пальта осінь 2019: ТОП-5 стильних моделей
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Чоловіче пальто – один з елементів гардеробу, який додає впевненості та статусу в образі чоловіка. Over-size, прямокутні силуети, багатошаровість, приталені силуети та теплі відтінки – розповідаємо у щотижневій рубриці від Радіо МАКСИМУМ, на які моделі звернути увагу в осінньому сезоні 2019.
Навіть в холодну пору року хочеться залишатися стильними та модними. Попри всі стереотипи, чоловічий одяг також може бути досить цікавим і водночас практичним. Тому радимо тобі придбати затишне і трендове пальто на осінь, моделей яких зараз є безліч. Кожен зможе знайти собі свій ідеальний варіант.
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В тренді контрастний кант, багатошаровість, натуральні фактури, приталені силуети та теплі відтінки.
Непорушна класика
Чоловічі пальта класичного крою представлені у цьому сезоні в стриманих кольорах: синій, бірюзовий, кобальт, традиційний чорний.
Актуальними в холодному сезоні 2019-2020 будуть двобортні і однобортні моделі. Пальта доповнені англійським коміром та графічним кроєм. В останніх дизайнерських новинках збереглися монохромність, великі дерев'яні гудзики, внутрішні кишені. В тренді об'ємні фактури, букльована шерсть, кашемір, твід.
Класичне пальто відмінно сидить на чоловічій фігурі і робить свого власника стрункішим і привабливішим.
Дафлкот
Креативні фасони виглядають виразно і притягують увагу. У колекціях присутні моделі з яскравими декоративними елементами, функціональними кнопками, "планками", які захищають від вітру. Пальто виділяються насиченими кольорами на тлі решти осінньої одноманітності.
У цьогорічних лінійках можна зустріти червоні, бірюзові, сині, чорні, коричневі дафлкоти. Яскраві застібки і декоративні відразу впадають в око та роблять його надзвичайно стильним. Моделі прекрасно поєднуються з будь-яким взуттям і штанами.
Пальто пісочного відтінку
Існує думка, що кожен чоловік, який вийшов з підліткового віку, потребує пальто кольору "кемел". Така модель через свій формальний дизайн "рятує" навіть найнеохайніші наряди.
Це вагома причина придбати цього сезону пальто саме такого кольору. А ще пісочне пальто – універсальна річ для будь-якого відтінку шкіри. Водночас пісочний відтінок відмінно доповнює і яскраві кольори, що відкриває масу можливостей для експериментів зі стилем.
Картате пальто
Картате або твідове пальто може здатися тобі старомодним на тлі сучасних трендів. Однак, дай шанс цій "штучці", і ми впевнені – вона тебе здивує. Попри те, що це вовняне пальто асоціюється у нас з ароматом нафталіну, дизайнери дали йому нове життя.
Так, суцільне чорне або темно-синє пальто може бути більш надійним варіантом, однак вибираючи очевидне, ти втрачаєш шанс внести якусь родзинку до свого образу. Комбінуй картате пальто зі спортивним одягом – це нова тенденція сьогодення. Спробуй поєднати елегантне пальто з худі або поєднай його з спортивними штанами.
Чоловіче пальто в стилі унісекс
Таке пальто не має приталеного силуету, вираженої сексуальності і надмірної строгості. Не дивлячись на те, що цей стиль підходить для жінок і для чоловіків, все ж чоловікам радять зупиняти свій вибір на моделях в стилі оверсайз подовженого варіанту.
Верхній одяг з мішкуватим силуетом найкраще вибирати в нейтральному, теплом тоні. У 2019 користуються популярністю однотонні фасони.
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