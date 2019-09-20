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Як пофарбувати джинси в чорний колір: покрокова інструкція
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Чорні джинси сміливо можна назвати універсальним одягом, який часом замінює класичні штани. На жаль, з часом на них з'являються світлі потертості. Якщо у тебе є улюблені джинси з чорного деніму, які втратили первісний колір, тоді ми розповімо тобі, як і чим можна пофарбувати штани в домашніх умовах.
Джинси сьогодні – незамінна річ у повсякденному образі. Вони зручні, практичні і доречні майже на будь-якому заході. Але з часом улюблені штани втрачають колір, а ось викидати річ наважуються не всі. Виходом з цієї ситуації може стати фарбування.
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Особливою популярністю серед чоловіків користується чорний денім, адже темні джинси часто замінюють класичні штани. Саме чорні джинси найлегше пофарбувати без сторонньої допомоги. Тому сьогодні ми розповімо, як і чим можна пофарбувати улюблені джинси в домашніх умовах.
Яку фарбу вибрати
Як правило, завжди хочеться, щоб улюблена річ прослужила якомога довше. Продовжити життя чорним джинсам можна, якщо їх пофарбувати, але важливо зробити це правильно. Повернути колір допоможе спеціальний засіб для фарбування тканин. Придбати його можна в побутовому або інтернет-магазині.
Вибір фарб доволі різноманітний, кожна з них має свої нюанси в нанесенні: одні йдуть разом з закріплювачем, інші – ні. Наносити фарбу потрібно строго дотримуючись інструкції, інакше можна отримати або погано зафарбовані джинси або зовсім зіпсовані.
Як пофарбувати джинси: покрокова інструкція
Фарбування деніму чорного кольору починається з вивчення інформації, зазначеної на упаковці барвника. У домашніх умовах найзручніше скористатися пральною машинкою. Поетапно процес фарбування виглядає наступним чином:
- кишені перевірити, обов'язково все потрібно витягнути;
- вивчи бирку джинсів, на ній повинна бути вказана температура, при якій можна їх прати;
- виверни штани навиворіт і поклади в барабан пральної машинки;
- джинси необхідно зверху посипати барвником в потрібній кількості;
- на пральній машинці встанови режим прання без полоскання;
- після виключення машинки, дістань штани і прополощи в слабкому розчині оцту (1 столова ложка оцту додається на 1 літр води);
- потім джинси повторно завантаж в машинку, але прати їх вже потрібно з додаванням порошку для кольорових тканин (режим прання звичайний).
Фарба абсолютно безпечна як для джинсової тканини, так і для пральної машинки. Після першого полоскання ніякі фарбувальні речовини не залишаються на барабані і можна прати навіть білі речі.
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