Чоловіча вітрівка: яку куртку найкраще вибрати цієї осені

Вітрівку важко назвати вишуканим елементом гардеробу, але вона вже багато років не виходять з моди. Зручні, практичні і стильні куртки надійно захищають від вітру і дощу та стають просто незамінними в пронизливу осінню погоду. Сьогодні розповідаємо, яку куртку найкраще вибрати цього сезону.

Вітрівка – одна з улюблених речей гардероба тих чоловіків, які цінують практичність в одязі, зручність і універсальність. Чоловічі куртки поєднують в собі всі ці якості. Крім цього, їх можна вписати практично в будь-який сценарій: зручно носити як з брюками, так і з джинсами, на сорочку і на футболку, з кросівками або навіть з туфлями.

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Яку вітрівку вибрати:

стильні чоловічі образи

Таке просте і практичне поєднання базових речей, як оливковий бомбер і чорні порвані завужені джинси, подобається джентльменам, які люблять проводити дні в постійному русі. Така куртка відмінно поєднається як і з сорочкою, так і з толстовкою. Завершити образ можна сонцезахисними окулярами, вони в тренді у будь-яку пору року.

Поєднання темно-бірюзового бомбера і чорних спортивних штанів – чудовий приклад сучасного стилю у великому місті. Білі низькі кеди стануть класним доповненням до твого ансамблю.

Темно-синя замшева польова куртка і жовті штани-чіноси – must have речі в гардеробі сучасного чоловіка. Любителі експериментів можуть доповнити лук коричневими шкіряними лоферами, тим самим додавши в нього дещицю класики.

Попри те, що це досить легкий ансамбль, дует оливкової куртки в стилі мілітарі з камуфляжним принтом і бежевих звуженими джинсами припадає до душі стильним чоловікам, неминуче підкоряючи при цьому жіночі серця. Любиш незвичайні ідеї? Закінчи лук коричневим замшевим класичним взуттям.

Якщо цей день тобі належить провести в русі, поєднання синьої універсальної куртки і чорних звужених джинсів допоможе створити функціональний ансамбль в стилі кежуал. Любителі модних експериментів можуть доповнити образ чорними шкіряними повсякденними черевиками, тим самим додавши в нього трішки строгості.

Найпопулярніші модні тенденції

чоловічих курток 2019-2020 років

Декоративні вставки. Особливо популярні величезні аплікації і малюнки на всю спину;

Особливо популярні величезні аплікації і малюнки на всю спину; Лакована шкіра. Причому, не важливо, натуральна вона чи штучна. Матеріал дуже помітний сам по собі. Тому подібні куртки забезпечуються мінімальною кількістю фурнітури і декоративними вставками;

Причому, не важливо, натуральна вона чи штучна. Матеріал дуже помітний сам по собі. Тому подібні куртки забезпечуються мінімальною кількістю фурнітури і декоративними вставками; Стиль сафарі. В основному, це подовжені моделі вільного крою з великою кількістю кишень. Колірна гамма – від світло-пісочного до насиченого оливкового;

В основному, це подовжені моделі вільного крою з великою кількістю кишень. Колірна гамма – від світло-пісочного до насиченого оливкового; Сміливі поєднання кольорів. У моді куртки, зшиті з елементів різних забарвлень, фактур і матеріалів. Найпростіший варіант – контрастні рукави;

У моді куртки, зшиті з елементів різних забарвлень, фактур і матеріалів. Найпростіший варіант – контрастні рукави; Яскраві принти. Актуальними є тваринні принти, пейзажні та квіткові;

Актуальними є тваринні принти, пейзажні та квіткові; Блиск металік.​

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