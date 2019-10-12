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Чоловіча вітрівка: яку куртку найкраще вибрати цієї осені
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Вітрівку важко назвати вишуканим елементом гардеробу, але вона вже багато років не виходять з моди. Зручні, практичні і стильні куртки надійно захищають від вітру і дощу та стають просто незамінними в пронизливу осінню погоду. Сьогодні розповідаємо, яку куртку найкраще вибрати цього сезону.
Вітрівка – одна з улюблених речей гардероба тих чоловіків, які цінують практичність в одязі, зручність і універсальність. Чоловічі куртки поєднують в собі всі ці якості. Крім цього, їх можна вписати практично в будь-який сценарій: зручно носити як з брюками, так і з джинсами, на сорочку і на футболку, з кросівками або навіть з туфлями.
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Яку вітрівку вибрати:
стильні чоловічі образи
Таке просте і практичне поєднання базових речей, як оливковий бомбер і чорні порвані завужені джинси, подобається джентльменам, які люблять проводити дні в постійному русі. Така куртка відмінно поєднається як і з сорочкою, так і з толстовкою. Завершити образ можна сонцезахисними окулярами, вони в тренді у будь-яку пору року.
Поєднання темно-бірюзового бомбера і чорних спортивних штанів – чудовий приклад сучасного стилю у великому місті. Білі низькі кеди стануть класним доповненням до твого ансамблю.
Темно-синя замшева польова куртка і жовті штани-чіноси – must have речі в гардеробі сучасного чоловіка. Любителі експериментів можуть доповнити лук коричневими шкіряними лоферами, тим самим додавши в нього дещицю класики.
Попри те, що це досить легкий ансамбль, дует оливкової куртки в стилі мілітарі з камуфляжним принтом і бежевих звуженими джинсами припадає до душі стильним чоловікам, неминуче підкоряючи при цьому жіночі серця. Любиш незвичайні ідеї? Закінчи лук коричневим замшевим класичним взуттям.
Якщо цей день тобі належить провести в русі, поєднання синьої універсальної куртки і чорних звужених джинсів допоможе створити функціональний ансамбль в стилі кежуал. Любителі модних експериментів можуть доповнити образ чорними шкіряними повсякденними черевиками, тим самим додавши в нього трішки строгості.
Найпопулярніші модні тенденції
чоловічих курток 2019-2020 років
- Декоративні вставки. Особливо популярні величезні аплікації і малюнки на всю спину;
- Лакована шкіра. Причому, не важливо, натуральна вона чи штучна. Матеріал дуже помітний сам по собі. Тому подібні куртки забезпечуються мінімальною кількістю фурнітури і декоративними вставками;
- Стиль сафарі. В основному, це подовжені моделі вільного крою з великою кількістю кишень. Колірна гамма – від світло-пісочного до насиченого оливкового;
- Сміливі поєднання кольорів. У моді куртки, зшиті з елементів різних забарвлень, фактур і матеріалів. Найпростіший варіант – контрастні рукави;
- Яскраві принти. Актуальними є тваринні принти, пейзажні та квіткові;
- Блиск металік.
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