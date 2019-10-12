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Чоловіча вітрівка: яку куртку найкраще вибрати цієї осені

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Чоловіча вітрівка: яку куртку найкраще вибрати цієї осені - фото 1

Вітрівку важко назвати вишуканим елементом гардеробу, але вона вже багато років не виходять з моди. Зручні, практичні і стильні куртки надійно захищають від вітру і дощу та стають просто незамінними в пронизливу осінню погоду. Сьогодні розповідаємо, яку куртку найкраще вибрати цього сезону.

Вітрівка – одна з улюблених речей гардероба тих чоловіків, які цінують практичність в одязі, зручність і універсальність. Чоловічі куртки поєднують в собі всі ці якості. Крім цього, їх можна вписати практично в будь-який сценарій: зручно носити як з брюками, так і з джинсами, на сорочку і на футболку, з кросівками або навіть з туфлями.

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Яку вітрівку вибрати:
стильні чоловічі образи

Таке просте і практичне поєднання базових речей, як оливковий бомбер і чорні порвані завужені джинси, подобається джентльменам, які люблять проводити дні в постійному русі. Така куртка відмінно поєднається як і з сорочкою, так і з толстовкою. Завершити образ можна сонцезахисними окулярами, вони в тренді у будь-яку пору року.

Чоловіча вітрівка: яку куртку найкраще вибрати цієї осені - фото 358530

Поєднання темно-бірюзового бомбера і чорних спортивних штанів – чудовий приклад сучасного стилю у великому місті. Білі низькі кеди стануть класним доповненням до твого ансамблю.

Чоловіча вітрівка: яку куртку найкраще вибрати цієї осені - фото 358529

Темно-синя замшева польова куртка і жовті штани-чіноси – must have речі в гардеробі сучасного чоловіка. Любителі експериментів можуть доповнити лук коричневими шкіряними лоферами, тим самим додавши в нього дещицю класики.

Чоловіча вітрівка: яку куртку найкраще вибрати цієї осені - фото 358532

Попри те, що це досить легкий ансамбль, дует оливкової куртки в стилі мілітарі з камуфляжним принтом і бежевих звуженими джинсами припадає до душі стильним чоловікам, неминуче підкоряючи при цьому жіночі серця. Любиш незвичайні ідеї? Закінчи лук коричневим замшевим класичним взуттям.

Чоловіча вітрівка: яку куртку найкраще вибрати цієї осені - фото 358528

Якщо цей день тобі належить провести в русі, поєднання синьої універсальної куртки і чорних звужених джинсів допоможе створити функціональний ансамбль в стилі кежуал. Любителі модних експериментів можуть доповнити образ чорними шкіряними повсякденними черевиками, тим самим додавши в нього трішки строгості.

Чоловіча вітрівка: яку куртку найкраще вибрати цієї осені - фото 358531

Найпопулярніші модні тенденції
чоловічих курток 2019-2020 років

  • Декоративні вставки. Особливо популярні величезні аплікації і малюнки на всю спину;
  • Лакована шкіра. Причому, не важливо, натуральна вона чи штучна. Матеріал дуже помітний сам по собі. Тому подібні куртки забезпечуються мінімальною кількістю фурнітури і декоративними вставками;
  • Стиль сафарі. В основному, це подовжені моделі вільного крою з великою кількістю кишень. Колірна гамма – від світло-пісочного до насиченого оливкового;
  • Сміливі поєднання кольорів. У моді куртки, зшиті з елементів різних забарвлень, фактур і матеріалів. Найпростіший варіант – контрастні рукави;
  • Яскраві принти. Актуальними є тваринні принти, пейзажні та квіткові;
  • Блиск металік.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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