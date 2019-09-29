Модна провокація: реклама презервативів Saint Laurent розбурхала мережу (18+)

Креативний директор Saint Laurent Ентоні Ваккарелла поділився у своєму Instagram знімком рекламної кампанії презервативів бренду.

Автором кампейн під назвою The Love Affair став фешн-фотограф Юрген Теллер, котрий регулярно працює з модним будинком. Він зобразив оголеного художника Девіда Олександра Флінна, що стоїть біля вікна перед моделлю Анею Рубік, котра також взяла участь у показі весняної колекції Saint Laurent.

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Презервативи можна купити у бутіку

Девід Флінн не вперше співпрацює з модним будинком. У березні 2018 року він знявся у рекламній кампанії чоловічого аромату Y by Saint Laurent.

Презервативи Saint Laurent ексклюзивно представлені в бутіку Saint Laurent Rive Droite в Парижі.

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