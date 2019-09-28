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Кім Кардашян вляпалася у скандал через колекцію білизни

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Кім Кардашян - фото 1
Кім Кардашян / toofab

Американських вірмен обурило, що Кім Кардашян розгорнула виробництво білизни в Туреччині.

38-річна телезірка і бізнес-вумен Кім Кардашян – наполовину вірменка, і раніше публічно закликала керівництво США визнати Геноцид вірмен, який мав місце в Туреччині під час і після Першої світової війни. Тому рішення Кім розгорнути виробництво білизни бренду SKIMS в Туреччині викликало суперечки в вірменській громаді.

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Вірменський національний комітет Америки спочатку подякував Кім за підвищення громадської обізнаності про Вірменію, а потім написав у Твіттері: "Ми бачили, що ви робите деякі продукти [бренду] SKIMS в Туреччині. Будь ласка, подумайте про те, щоб виробляти їх у Вірменії, яка славиться своєю високою майстерністю і обслуговуванням".

Зірка відповіла, що її рішення використовувати турецьких виробників було виключно діловим. Потім Кардашян озвучила нову позицію свого бренду з приводу вірмено-турецьких відносин: "Ми твердо виступаємо проти дискримінації будь-якого роду; проти [дискримінації] будь-якої людини або нації на основі минулого".

Білизна бренду Кардашян - фото 358233
Білизна бренду Кардашян

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Джерело: toofab
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