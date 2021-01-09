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Модель Жизель Олівейра показала, як спокусливо носити купальник (фото)

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Жизель Олівейра у бікіні - фото 1
Жизель Олівейра у бікіні / instagram.com/giizeleoliveira

Відома модель Жизель Олівейра потішила шанувальників сонячними фото з побережжя, на якому демонструє, як креативно і привабливо можна носити купальник.

27-річна популярна бразильська модель та ангел Victoria’s Secret Жизель Олівейра підкорює серця не лише у рекламах та модних шоу, а й на своєму акаунті в соціальній мережі Instagram. Там за гарячою красунею стежать понад мільйон осіб, адже вона частенько публікує фото зі свого життя та роботи.

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Зараз дівчина насолоджується відпусткою, тож з радістю ділиться яскравими фото з відпочинку на Гаваях. До того ж, Жизель створює нові тренди, адже носить крихітні шорти та перевернутий купальник. І фанатам такий спосіб до вподоби, тож красуню засипали компліментами та лайками.

Модель Жизель Олівейра показала, як спокусливо носити купальник (фото) - фото 442371

Модель Жизель Олівейра показала, як спокусливо носити купальник (фото) - фото 442372

Модель Жизель Олівейра показала, як спокусливо носити купальник (фото) - фото 442373

Модель Жизель Олівейра показала, як спокусливо носити купальник (фото) - фото 442374

Джерело фото: instagram.com/giizeleoliveira

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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