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Надя Дорофєєва показала зухвале фото у коротких шортах на байку

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Надя Дорофєєва - фото 1
Надя Дорофєєва / instagram

Відома українська співачка Надя Дорофєєва полетіла відпочивати у теплі краї разом зі своїм чоловіком, музикантом Володимиром Дантесом. На своїй сторінці в Instagram артистка публікує відверті знімки в купальнику і хизується стрункою фігурою.

Так, зіркова пара Наді Дорофєєвої та Дантеса полетіла грітися на Балі, якомога далі від київських холодів і роботи. Співачка ходить в одному купальнику, адже навіщо потрібний одяг, якщо навколо – літо, і радує підписників гарячими знімками.

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Фото на мопеді в коротких шортах, наприклад, просто підірвало мережу. Надя позує в майці і шортах високої посадки, волосся розпущене, а на голові співачки шолом – готова до пригод! Ну а вдали ракурс підкреслив апетитні форми красуні.

"Уважно стежу за вами", – написала Дорофєєва під знімком.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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