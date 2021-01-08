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Надя Дорофєєва показала зухвале фото у коротких шортах на байку
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Відома українська співачка Надя Дорофєєва полетіла відпочивати у теплі краї разом зі своїм чоловіком, музикантом Володимиром Дантесом. На своїй сторінці в Instagram артистка публікує відверті знімки в купальнику і хизується стрункою фігурою.
Так, зіркова пара Наді Дорофєєвої та Дантеса полетіла грітися на Балі, якомога далі від київських холодів і роботи. Співачка ходить в одному купальнику, адже навіщо потрібний одяг, якщо навколо – літо, і радує підписників гарячими знімками.
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Фото на мопеді в коротких шортах, наприклад, просто підірвало мережу. Надя позує в майці і шортах високої посадки, волосся розпущене, а на голові співачки шолом – готова до пригод! Ну а вдали ракурс підкреслив апетитні форми красуні.
"Уважно стежу за вами", – написала Дорофєєва під знімком.
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