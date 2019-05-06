Настя Каменських вразила мережу, показавши пишні груди: гаряче фото

Популярна українська співачка Настя Каменських не перестає радувати своїх шанувальників пікантними кадрами. Цього разу спокуслива артистка поділилася знімком у відвертому купальнику.

Українська поп-діва Настя Каменських знову похизувалася апетитними формами і продемонструвала свої пишні груди. Так, зірка позувала в купальнику у звабливій позі, тримаючи при цьому у руках келих з напоєм.

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Гарячий знімок Каменських опублікувала на особистій сторінці в Instagram. Користувачі мережі оцінили співачку, засипавши її численними компліментами.

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