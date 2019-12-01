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Інтернет і реальність: розкішну Instagram-модель упіймали на фотошопі
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Популярна канадська модель та блогерка Крістен Хенчер має справжню армію шанувальників, попри свій юний вік. Однак, як і більшість зірок, вона інколи перегинає палку з фоторедакторами. Як насправді виглядає молода модель?
Крістен Хенчер (Kristen Hancher) – 20-річна канадська модель, яка прославилась не лише своєю вродою, а й доволі епатажною поведінкою та інтимними відео. До того ж, зірка веде профіль в соцмережі Instagram, де у неї понад 5,8 млн підписників.
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Однак нещодавно її знімки з'явились і на сторінці celebface, яка показує фото відомих людей до і після фотошопу. Виявилось, що улюблениця юних дівчат та хлопців полюбляє зловживати фільтрами та фоторедакторами, намагаючись створити собі ідеальні форми та обличчя. І ось тому докази:
Джерело фото: instagram.com/celebface
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