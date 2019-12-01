Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Чорна п'ятниця Новенька Перші ластівки

Інтернет і реальність: розкішну Instagram-модель упіймали на фотошопі

  • 28
Блогерку упіймали на фотошопі - фото 1
Блогерку упіймали на фотошопі / instagram.com/kristenhancher

Популярна канадська модель та блогерка Крістен Хенчер має справжню армію шанувальників, попри свій юний вік. Однак, як і більшість зірок, вона інколи перегинає палку з фоторедакторами. Як насправді виглядає молода модель?

Крістен Хенчер (Kristen Hancher) – 20-річна канадська модель, яка прославилась не лише своєю вродою, а й доволі епатажною поведінкою та інтимними відео. До того ж, зірка веде профіль в соцмережі Instagram, де у неї понад 5,8 млн підписників.

І ще: Дівчина тижня: гаряча модель Олександра Ободянська, яка стала обличчям Держави в смартфоні

Однак нещодавно її знімки з'явились і на сторінці celebface, яка показує фото відомих людей до і після фотошопу. Виявилось, що улюблениця юних дівчат та хлопців полюбляє зловживати фільтрами та фоторедакторами, намагаючись створити собі ідеальні форми та обличчя. І ось тому докази:

Інтернет і реальність: розкішну Instagram-модель упіймали на фотошопі - фото 371502

Інтернет і реальність: розкішну Instagram-модель упіймали на фотошопі - фото 371503

Інтернет і реальність: розкішну Instagram-модель упіймали на фотошопі - фото 371504

Інтернет і реальність: розкішну Instagram-модель упіймали на фотошопі - фото 371505

Інтернет і реальність: розкішну Instagram-модель упіймали на фотошопі - фото 371506

Інтернет і реальність: розкішну Instagram-модель упіймали на фотошопі - фото 371507

Інтернет і реальність: розкішну Instagram-модель упіймали на фотошопі - фото 371508

Джерело фото: instagram.com/celebface

Читайте також: Для фільмів жахів підійде: Настю Каменських розкритикували за безглуздий образ

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
7 українських слів про свободу і гідність, які передають силу духу нашого народу
  • 21 листопада, 17:10
  • 760
Моделі 90-х: як змінилася ультрапопулярна американка Амбер Валета (18+)
  • 26 листопада, 19:21
  • 4712
10 дурних запитань, які ти соромився поставити урологу (18+)
  • 28 листопада, 14:21
  • 1178
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз