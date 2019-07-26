Модель Victoria's Secret спокушає розкішною фігурою в інтимній зйомці

Ангел Victoria's Secret Алексіна Грем часто бере участь у відвертих зйомках і знаходить час на те, щоб розбурхувати мережу пікантними кадрами.Так, на своїй сторінці в Instagram рудоволоса красуня постійно публікує сексуальні пости, де показує бездоганне тіло і апетитні форми.

29-річна модель Алексіна Грем опублікувала гаряче відео, яке створив режисер Руслан Пелих. На ньому вона позує в сексуальній спідній білизні, сорочках на голе тіло, а також абсолютно голою. Короткий ролик складається лише з "постільних сцен" за участю знаменитої моделі, її еротичних танців і спокусливих поз на підлозі.

І ще: Пишнотіла Ешлі Грем поділилася гарячими фото з відпочинку в Італії

Не пропускає нагоди Грем викласти і оголені кадри зі своїх модельних буднів. Якщо вона в Маямі, то намагається показати фото з пляжу. Якщо в Мілані по роботі – з готелю. Головні особливості таких постів: максимум пікантних деталей. Не забуває вона попутно демонструвати нові купальники та білизну з колекцій Victoria's Secret.

Читайте також: KAZKA у бікіні спокусливо оголила плечі на новому фото