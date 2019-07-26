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Модель Victoria's Secret спокушає розкішною фігурою в інтимній зйомці

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Алексіна Грем - фото 1
Алексіна Грем / instagram

Ангел Victoria's Secret Алексіна Грем часто бере участь у відвертих зйомках і знаходить час на те, щоб розбурхувати мережу пікантними кадрами.Так, на своїй сторінці в Instagram рудоволоса красуня постійно публікує сексуальні пости, де показує бездоганне тіло і апетитні форми.

29-річна модель Алексіна Грем опублікувала гаряче відео, яке створив режисер Руслан Пелих. На ньому вона позує в сексуальній спідній білизні, сорочках на голе тіло, а також абсолютно голою. Короткий ролик складається лише з "постільних сцен" за участю знаменитої моделі, її еротичних танців і спокусливих поз на підлозі.

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Не пропускає нагоди Грем викласти і оголені кадри зі своїх модельних буднів. Якщо вона в Маямі, то намагається показати фото з пляжу. Якщо в Мілані по роботі – з готелю. Головні особливості таких постів: максимум пікантних деталей. Не забуває вона попутно демонструвати нові купальники та білизну з колекцій Victoria's Secret.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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