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Пишнотіла Ешлі Грем поділилася гарячими фото з відпочинку в Італії
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Ешлі Грем разом з коханим чоловіком Джастіном Ервіном недавно вирушила на відпочинок до Італії. Уже кілька днів модель не перестає радувати шанувальників яскравими кадрами з мальовничих місць. Нещодавно вона додала нову яскраву серію знімків, на яких постала в компанії коханого чоловіка.
Дівчина позує в бузковому купальнику ретро-фасону власної марки Swimsuits For All з білими вставками на грудях і поясом на талії, який підкреслив її пишні форми. Доповнили образ безліч масивних золотих ланцюжків з підвісками від Forevermark, великі сонцезахисні окуляри, сережки-кільця і крислатий капелюшок. Джастін надів яскраво-червоні плавки з рослинним принтом, круглі сонцезахисні окуляри і також золоті аксесуари.
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Ешлі опублікувала кілька загальних з чоловіком фото, де вони сидять на яхті, обнявшись, і дивляться в далечінь. Лазурна вода, скелі, безхмарне небо. Кадри вийшли по-справжньому романтичними і по-літньому безтурботними.
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