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Модель-трансгендер з'являлася на обкладинці глянцю в образі Єлизавети II

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Теодора Квінлівана - фото 1
Теодора Квінлівана / Instagram

Популярна 25-річна трансгендерна модель люксового бренду Chanel знялася в дуже цікавій фотосесії. Дівчина приміряла образ британської королеви Єлизавети II і стала обличчям глянцю.

Теодора Квінлівана – саме так звуть дуже успішну трансгендерну манекенницю – у новій стильній фотосесії для американського журналу Paper постала перед читачами в образі молодої Єлизавети II.

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Модель-трансгендер з'являлася на обкладинці глянцю в образі Єлизавети II - фото 355628

Першими кадрами модель поділилася на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram. Під знімками дівчина поділилася своїми враженнями та показала кілька образів британської королеви, які вона приміряла.

На офіційній сторінці журналу Paper в соціальній мережі Instagram був опублікований фотоколаж знімка молодої Єлизавети II, на якому вона захоплена фотографуванням, а також кадр Тедді Квінлівани, яка спробувала повторити дії королеви.

Модель-трансгендер з'являлася на обкладинці глянцю в образі Єлизавети II - фото 355627

Модель-трансгендер з'являлася на обкладинці глянцю в образі Єлизавети II - фото 355629

Модель-трансгендер з'являлася на обкладинці глянцю в образі Єлизавети II - фото 355630

Модель-трансгендер з'являлася на обкладинці глянцю в образі Єлизавети II - фото 355631

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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