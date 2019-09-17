Модель-трансгендер з'являлася на обкладинці глянцю в образі Єлизавети II

Популярна 25-річна трансгендерна модель люксового бренду Chanel знялася в дуже цікавій фотосесії. Дівчина приміряла образ британської королеви Єлизавети II і стала обличчям глянцю.

Теодора Квінлівана – саме так звуть дуже успішну трансгендерну манекенницю – у новій стильній фотосесії для американського журналу Paper постала перед читачами в образі молодої Єлизавети II.

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Першими кадрами модель поділилася на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram. Під знімками дівчина поділилася своїми враженнями та показала кілька образів британської королеви, які вона приміряла.

На офіційній сторінці журналу Paper в соціальній мережі Instagram був опублікований фотоколаж знімка молодої Єлизавети II, на якому вона захоплена фотографуванням, а також кадр Тедді Квінлівани, яка спробувала повторити дії королеви.

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