Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус День вчителя

Гаряча Демі Роуз завела мережу пікантними знімками біля басейну

  • 28
Демі Роуз - фото 1
Демі Роуз / instagram

Відома британська супермодель Демі Роуз поділилася з підписниками свіженькою порцією пікантних фото. На сторінці в Instagram зірка показала, як відпочиває на Ібіці.

Так, на нових спокусливих фото Демі Роуз позувала мокрою у басейні. Красуня одягнула сорочку, яку ефектно розстебнула на грудях, а ще більшої пікантності додали стрінги, які оголили сідниці моделі. Так, шанувальники зірки оцінили апетитні форми Роуз.

І ще: Найкрасивіша жінка світу показала форми в еротичному відео (18+)

"Глибина в її очах", – підписала фото дівчина.

Гаряча Демі Роуз завела мережу пікантними знімками біля басейну - фото 428615

Гаряча Демі Роуз завела мережу пікантними знімками біля басейну - фото 428616

Читайте також: Модель Кендіс Свейнпол показала мокре фото без спіднього (18+)

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
ТОП-8 нових серіалів жовтня 2020, які варто переглянути
  • 30 вересня, 12:19
  • 308
Привітання з Днем вчителя 2020: побажання від учнів і батьків українською
  • 23 вересня, 14:30
  • 94495
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 03 вересня, 11:35
  • 2556463
Загрузка...
Новини