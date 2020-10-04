Гаряча Демі Роуз завела мережу пікантними знімками біля басейну

Відома британська супермодель Демі Роуз поділилася з підписниками свіженькою порцією пікантних фото. На сторінці в Instagram зірка показала, як відпочиває на Ібіці.

Так, на нових спокусливих фото Демі Роуз позувала мокрою у басейні. Красуня одягнула сорочку, яку ефектно розстебнула на грудях, а ще більшої пікантності додали стрінги, які оголили сідниці моделі. Так, шанувальники зірки оцінили апетитні форми Роуз.

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"Глибина в її очах", – підписала фото дівчина.

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