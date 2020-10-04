Дівчина тижня: спокуслива Аліса Шмідт, яка є найсексуальнішою спортсменкою планети (18+)

Ще одна причина, чому неділя – найкращий день тижня, – рубрика Радіо МАКСИМУМ про гарячих дівчат. Сьогодні під прицілом у нас Аліса Шмідт, – 21-річна німецька бігунка, яка була визнана найсексуальнішою спортсменкою у світі.

Німкеня Аліса Шмідт – висхідна зірка європейської легкої атлетики. Рік тому видання Busted Coverage визнало її найсексуальнішою легкоатлеткою планети. Навряд чи можна з цим сперечатися. На юну дівчину завалилася популярність. На її сторінку в Instagram вже підписано майже 1,5 мільйона осіб, а спонсорські контракти йдуть один за іншим.

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Уже зараз Аліса заробляє від 100 до 500 тисяч доларів на рік в залежності від зйомок у рекламах і спонсорських контрактах. А могла б заробляти ще більше, якби погоджувалася на відверті фотосесії. Знаменитий Playboy кілька разів виходив на дівчину з різними пропозиціями, проте красуня поки відмовляється і заявляє, що спорт зараз для неї важливіший за еротику.

Погана новина для тих, хто вже почав писати їй зі запрошенням на побачення. Аліса вже майже три роки зустрічається з хлопцем Фредді Ріхтером. Він теж німець і раніше серйозно займався бодібілдінгом, проте останнім часом захопився фотографією. Поки пара не збирається узаконювати свої стосунки. Може у її шанувальників ще є шанс.

А зараз представляємо добірку найзвабливіших фото найсексуальнішої спортсменки. Насолоджуйся:

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