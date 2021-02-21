Модель Сінді Прадо розбурхала фанатів пікантним відео (18+)

Американська модель Сінді Прадо поділилась коротеньким, але спекотним відео зі зйомок в купальнику. Білявка не має невдалих ракурсів та комплексів!

29-річна американська модель та блогерка Сінді Прадо активно веде профіль в соцмережі Instagram, де у неї понад 2 мільйони шанувальників. Тут красуня ділиться кадрами зі своїх буднів та фотосесій. Зазвичай, білявка позує в бікіні або у спокусливих образах, тому не дивно, що вона завжди готова до пляжного сезону.

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Нещодавно Сінді стала зіркою нової реклами бренду Luli Fama MIAMI, тож показала коротке відео зі знімального процесу. Яхта, крихітний купальник та заворожуюча Прадо – сонячний ролик зібрав понад 70 тисяч лайків та сотні коментарів з компліментами. Тут справді спекотно:

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