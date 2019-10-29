Модель Роузі Хантінгтон-Вайтлі зваблює формами у білизні: пікантні фото

Популярна модель Роузі Хантінгтон-Вайтлі розбурхала своїх прихильників звабливими знімками у білизні. Ця білявка знає, як привернути увагу!

32-річна англійська модель та ангел Victoria's Secret Роузі Хантінгтон-Вайтлі встигає поєднувати кар'єру та сімейне життя, а також веде профіль в соцмережі Instagram. Там білявка ділиться найважливішими моментами свого життя, а також публікує стильні кадри. Тому не дивно, що у неї понад 10 мільйонів підписників.

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Нещодавно Роузі заінтригувала шанувальників сексуальними знімками у білизні власного бренду, яка ефектно підкреслила форми моделі. Ця крихітка знає, як правильно рекламувати нову лінійку для жінок.

Джерело фото: instagram.com/rosiehw

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