Зовсім гола: Емілі Ратажковскі заінтригувала новим фото

Популярна модель Емілі Ратажковскі знову розбурхала мережу пікантним фото. Цього разу зірка в образі Єви показала свій звичайний ранок.

28-річна американська модель, бізнесвумен та акторка Емілі Ратажковскі активно веде свій профіль в соцмережі Instagran, де за нею стежать понад 24 мільйони підписників. І це зовсім не дивно, адже дівчина знає, чого хочуть її шанувальники. Майже щодня вона ділиться свіжими фото зі свого життя, а також не соромиться публікувати відверті знімки.

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Це підтверджує і недавня світлина Емілі в її домівці, де, окрім ефектного інтер'єру, можна помітити абсолютно голу модель, яка грайливо прикривається руками. Ось так виглядає звичайний ранок Ратажковскі.

instagram.com/emrata

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