З днем народження: Ірина Шейк позувала повністю оголеною

Модель Ірина Шейк оригінально привітала з днем ​​народження відомого фотографа. Шанувальники у захваті від Ірини!

Відома супермодель Ірина Шейк опублікувала відверті фото у своєму блозі.

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Екс-кохана Бредлі Купера, який збирався зробити пропозицію Леді Газі, позувала перед камерою абсолютно голою. У insta-stories Ірини Шейк з'явилися знімки, на яких 33-річна зірка зображена без одягу. Таким чином знаменитість вирішила привітати автора фотосету з днем ​​народження.

Відомий фешн-фотограф Маріо Сорренто днями відзначав своє 48-річчя і Шейк поділилася роботою майстра в мережі. До слова, в еротичній зйомці знаменитість взяла участь ще до народження своєї доньки Леї, у вересні 2016 року.

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