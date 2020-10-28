Модель поскаржилася на груди дев'ятого розміру та розповіла, чим докучає пишний бюст

26-річна німецька модель Івонн Бар, яка зараз живе в США, перенесла кілька операцій зі збільшення грудей з першого до дев'ятого розміру. За словами дівчини, цей необдуманий вчинок пустив під укіс її особисте життя. Тепер красуня хоче зменшити груди.

Івонн Бар наважилася на кардинальні зміни зовнішності, щоб впоратися з комплексами: її дражнили через відсутність форм ще зі школи. Всього дівчина витратила на операції 47 тисяч доларів. Вона чотири рази збільшувала груди, зробила ліпосакцію, підтяжку сідниць, а також вколола собі ботокс.

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Однак Бар залишилася незадоволена результатом. Крім проблем зі здоров'ям (модель страждає від болів у спині через величезні груди), у неї не складається особисте життя.

"Чоловіки ставляться до мене як до розваги і не сприймають всерйоз", - поскаржилася Івонна. Вона заявила, що деякий час зустрічалася з футболістом, однак той відмовлявся виходити з нею на публіку, через те, що соромився її "фальшивих грудей".

Бар хоче знову зменшити груди і активно збирає гроші на нову операцію через свій акаунт на OnlyFans.

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