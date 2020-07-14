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Модель Playboy підірвала мережу фото у ванній

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Лейсі Кей Сомерс - фото 1
Лейсі Кей Сомерс / instagram

Модель Лейсі Кей Сомерс поділилася гарячим кадром. Тисячі шанувальників залишилися у захваті від красуні!

Відома 28-річна секс-символ, модель Playboy і фітнес-тренер з Сан-Франциско, США, Лейсі Кей Сомерс виставила серію відвертих селфі в дзеркалі, позуючи у ванній.

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Так, дівчина приміряла лише спокусливе мінібікіні, що складається з яскраво-червоного топа і трусиків з леопардовим принтом, а також продемонструвала спортивне тіло з усіх сторін, даючи можливість помилуватися розкішними формами.

Варто відзначити, що Лейсі Кей Сомерс дуже популярна в США, Instagram-аккаунт дівчини налічує понад 10,9 мільйона фоловерів. До того, як стати моделлю красуня вивчилася на медсестру, однак робота здавалася їй занадто нудною, тому тепер дівчина заробляє на життя зовнішніми даними. Зірка співпрацює з культовим чоловічим глянцем Playboy. Гортайте галерею:

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Джерело: Радіо МАКСИМУ
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