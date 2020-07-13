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Супермодель Белла Хадід знялася у відвертому бікіні з провокаційних ракурсів

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Белла Хадід - фото 1
Белла Хадід / Instagram

Американська топмодель Белла Хадід знялася у пікантній фотосесії. Супермодель позувала з різних ракурсів. Своїми знімками вона порадувала шанувальників в Instagram.

Так, 23-річна Белла Хадід відображена на тлі дерев. Модель позувала в сексуальному бікіні кольору мокко, на голові у красуні хустка. Дівчина написала, що фото зробила в кінці травня.

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"29 травня 2020. День 92-й в пошуках душі в цих деревах", – прокоментувала гарячі кадри супермодель.

Супермодель Белла Хадід знялася у відвертому бікіні з провокаційних ракурсів - фото 415520

Супермодель Белла Хадід знялася у відвертому бікіні з провокаційних ракурсів - фото 415521

Супермодель Белла Хадід знялася у відвертому бікіні з провокаційних ракурсів - фото 415522

Супермодель Белла Хадід знялася у відвертому бікіні з провокаційних ракурсів - фото 415523

Супермодель Белла Хадід знялася у відвертому бікіні з провокаційних ракурсів - фото 415524

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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