Супермодель Белла Хадід знялася у відвертому бікіні з провокаційних ракурсів

Американська топмодель Белла Хадід знялася у пікантній фотосесії. Супермодель позувала з різних ракурсів. Своїми знімками вона порадувала шанувальників в Instagram.

Так, 23-річна Белла Хадід відображена на тлі дерев. Модель позувала в сексуальному бікіні кольору мокко, на голові у красуні хустка. Дівчина написала, що фото зробила в кінці травня.

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"29 травня 2020. День 92-й в пошуках душі в цих деревах", – прокоментувала гарячі кадри супермодель.

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