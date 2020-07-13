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Супермодель Белла Хадід знялася у відвертому бікіні з провокаційних ракурсів
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Американська топмодель Белла Хадід знялася у пікантній фотосесії. Супермодель позувала з різних ракурсів. Своїми знімками вона порадувала шанувальників в Instagram.
Так, 23-річна Белла Хадід відображена на тлі дерев. Модель позувала в сексуальному бікіні кольору мокко, на голові у красуні хустка. Дівчина написала, що фото зробила в кінці травня.
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"29 травня 2020. День 92-й в пошуках душі в цих деревах", – прокоментувала гарячі кадри супермодель.
Читайте також: Відому модель розкритикували за занадто відверті фото 18+
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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