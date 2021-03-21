Модель Лаіс Рібейро ​здивувала зухвалою зйомкою топлес (18+)

Популярна модель Лаіс Рібейро ​розбурхала шанувальників новою пікантною фотосесією. Ця дівчина не дарма вважається однією із найпривабливіших ангелів Victoria's Secret

30-річна бразильська топмодель та ангел Лаіс Рібейро не лише знімається у рекламах та сяє на подіумі Victoria's Secret, а й веде профіль в соцмережі Instagram, де у неї понад 2 мільйони підписників. Там дівчина ледь не кожного дня публікує кадри з роботи, світських заходів та своїх звичайних буднів.

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Нещодавно Лаіс опублікувала ​кілька нових фото зі зйомки, для якої позувала не лише у звабливій білизні, а й топлес. Звісно ж, на реакцію фанатів не довелось довго чекати, адже за короткий час дівчину засипали лайками та коментарями з компліментами.

Джерело фото: instagram.com/laisribeiro

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