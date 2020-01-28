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Модель Кендіс Свейнпол показала свій персик (пікантне фото)

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Кендіс Свейнпол у бікіні - фото 1
Кендіс Свейнпол у бікіні

Одна із найдорожчих бікіні-моделей Кендіс Свейнпол опинилась у центрі уваги мережі через пікантний знімок у купальнику. Білявка з ефектною фігурою похизувалась сідницями, і фанати це оцінили.

31-річна південноафриканська модель Victoria's Secret та просто красуня Кендіс Свейнпол знаходить час не лише для різних проєктів, а й веде профіль в соцмережі Instagram, де у неї понад 14 мільйонів підписників.

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Нещодавно красуня знову потішила прихильників гарячим знімком, на якому демонструє розкішні форми.

"Ще одне безсоромне белфі (селфі з сідницями, ред.) у вашій стрічці", – підписала світлину Кендіс додавши смайлики персиків.

Модель Кендіс Свейнпол показала свій персик (пікантне фото) - фото 382533

До слова. дівчини частенько показує ефектну фігуру у різних зйомках. І це підтверджує навіть її недавня робота для Vogue Japan:

Модель Кендіс Свейнпол показала свій персик (пікантне фото) - фото 382532

Модель Кендіс Свейнпол показала свій персик (пікантне фото) - фото 382531

Джерело фото: instagram.com/angelcandices

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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