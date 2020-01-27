MARUV з чоловіком влаштували справжню романтику на Балі

Співачка Maruv вирушила з чоловіком в райський куточок, а фанати залишилися в захваті від їх яскравих фото!

Популярна українська співачка Maruv, яка свого часу виграла Нацвідбір на Євробачення, але так і не поїхала через скандал навколо виступів у Росії, активно веде свою сторінку в Instagram.

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Нещодавно знаменитість виставила серію гарячих кадрів, позуючи на райському Балі, куди вирушила на канікули з чоловіком Олександром. Так, артистка, примірявши чорне платтячко на тонких бретелях і великий солом'яний капелюх, показала невелику частину їхньої подорожі: спільні кадри з коханим, прогулянку в джунглях і маленьке слоненя.

"My Bali vacation with @alexanderkorsun (Моя подорож на Балі)", – лаконічно підписала Анна Корсун. Фоловери залишилися в захваті: "Сама ніжність і краса. Богиніста Балійська Богиня", "Королева", "Що за пташка в гніздечку?", "Як там красиво!".

Гортайте фотогалерею:

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