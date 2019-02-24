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MARUV 8 березня

Модель Емілі Ратажковскі показала фанатам груди (18+)

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Ратажковскі показала фото топлес - фото 1
Ратажковскі показала фото топлес / instagram.com/emrata

Популярна модель Емілі Ратажковскі знову опинилась у центрі обговорень через любов показувати своє тіло. Цього разу дівчина похизувалась фото топлес.

27-річна американська модель та акторка Емілі Ратажковскі постійно привертає до себе увагу. Дівчина не лише активно з'являється у фільмах різних жанрів та у рекламах світових брендів, а й веде профіль в соцмережі Instagram, де у неї понад 21 мільйон прихильників. І це не дивно, адже Емілі знає, чого хочуть фанати. Тому сторінка моделі часто наповнюється доволі відвертими фото.

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Нещодавно Ратажковскі нагадала про свою річницю весілля та розмістила доволі апетитний кадр, на якому позує топлес, прикриваючись руками з перснями. Поки частина користувачів вітали з першим роком життя у шлюбі, інші ж звернули увагу на форми зірки.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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