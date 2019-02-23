Пародія на рекламу Calvin Klein підірвала мережу: відео, яке варто глянути

Раніше він робив пародію на кліп Аріани Гранде

У Late Late Night Show з Джеймсом Корденом, відомого також завдяки популярному на YouTube шоу Carpool Karaoke, вийшла пародія на рекламний ролик Calvin Klein. У кумедному відео знялися молоді актори, музиканти й моделі, включно з Кенделл Дженнер, Шоном Мендесом і Ноєм Сантінео.

У смішному ролику Корден у халаті перебуває в тому ж домі, де й герої оригінальної реклами. У фіналі шоумен також роздягається до трусів, але на нього, на жаль, ніхто не очікує:

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Дивіться також оригінальну рекламу Calvin Klein:

Зазначимо, що за кілька днів пародія набрала понад півтора мільйона переглядів, а також 80 тисяч вподобань.

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