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Модель Емілі Ратажковскі похизувалась апетитними формами (18+)

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Ратажковскі у білизні - фото 1
Ратажковскі у білизні

Популярна модель Емілі Ратажковскі показала себе з неочікуваного ракурсу у білизні, викликавши швал коментарів у фанатів. Ця краля готова до літа!

27-річна американська акторка та модель Емілі Ратажковскі добре знає, що потрібно фанатам, а також зовсім не соромиться демонструвати свої форми. Тому не дивно, що за її профілем стежать понад млн користувачів. До того ж, дівчина, яка підкорила не одне серце, має власні лінійки купальників та спідньої білизни, які рекламує на собі.

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Нещодавно Емілі заінтригувала прихильників та прихильниць фото у білизні ззаду, зазначивши, що невдовзі на них чекає щось новеньке. Щоправда, чимало користувачів звернули увагу не так на одяг, як на апетитні форми зірки.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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