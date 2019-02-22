Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Нацвідбір на Євробачення 2019 Оскар 2019

Катя Осадча розбурхала мережу глибоким декольте

  • 232
Катя Осадча - фото 1
Катя Осадча / instagram

Популярна українська телеведуча Катя Осадча поставала перед шанувальниками у незвичному образі. Відомо, що зірка побувала на прем'єрі мультфільму в стильному платті від українського дизайнера.

Зірка телеекранів "приборкала" казкових бутафорських драконів у платті з анімалістичним притом від українського бренду. Оригінальним фото Катя поділилася в Instagram.

І ще: Маша Єфросиніна підкорила фанатів грайливим образом

Красуня постала перед шанувальниками у трендовом "дикому" вбранні зі зміїним принтом від NAVRO. Вона позувала в оточенні двох милих персонажів з нового мультфільму "Як приручити дракона 3". Осадча побувала на яскравій прем'єрі анімаційного фільму, репортаж з якого можна буде подивитися у цю суботу в програмі "Світське життя".

"Приборкувачка драконів", – коротко підписала кадр Катя Осадча.

Читайте також: Тіна Кароль здивувала спокусливим фото

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Тоді і зараз: як змінилися найвідоміші українські зірки за час своєї кар'єри
  • 21 лютого, 11:55
  • 1473
10 дурних запитань програмісту: пояснення на хлопський розум
  • 16 лютого, 16:31
  • 1479
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 25.04.2018, 20:31
  • 1239560
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз