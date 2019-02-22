Катя Осадча розбурхала мережу глибоким декольте

Популярна українська телеведуча Катя Осадча поставала перед шанувальниками у незвичному образі. Відомо, що зірка побувала на прем'єрі мультфільму в стильному платті від українського дизайнера.

Зірка телеекранів "приборкала" казкових бутафорських драконів у платті з анімалістичним притом від українського бренду. Оригінальним фото Катя поділилася в Instagram.

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Красуня постала перед шанувальниками у трендовом "дикому" вбранні зі зміїним принтом від NAVRO. Вона позувала в оточенні двох милих персонажів з нового мультфільму "Як приручити дракона 3". Осадча побувала на яскравій прем'єрі анімаційного фільму, репортаж з якого можна буде подивитися у цю суботу в програмі "Світське життя".

"Приборкувачка драконів", – коротко підписала кадр Катя Осадча.

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