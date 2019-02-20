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Ангел Victoria's Secret показала апетитну фігуру

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Келлі Гейл похизувалась формами - фото 1
Келлі Гейл похизувалась формами / instagram.com/kellybellyboom/

Популярна модель Келлі Гейл потішила прихильників звабливим фото у білизні. Ця дівчина завжди готова до спекотної пори!

23-річна шведська супермодель Келлі Гейл підкорює серця прихильників не лише з подіуму Victoria's Secret, а й зі свого профілю в соцмережі Instagram, де має понад мільйон підписників. Дівчина ділиться всім, що з нею трапляється: від зйомок до своїх звичайних буднів.

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Нещодавно красуня показала фото у дзеркальній кімнаті у бюстгальтері та порваних джинсах. Так модель розважається у понеділок, відзначаючи, що він такий "веселий". Зате фанати у захваті від фігури Келлі.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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