Дочка Емінема спокусила мережу гарячим фото у бікіні

Єдина дочка відомого 48-річного репера Емінема, 25-річна Хейлі Джейд Скотт, потішила фоловерів пікантним фото. Дівчина у чудовій формі.

На сторінці в інстаграмі дівчина опублікувала фото, на якому постала в купальнику.

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На селфі, зробленому у ванній Хейлі стоїть в білосніжному купальнику, який виграшно підкреслив її загар і пружний прес. Свій образ красуня доповнила модною панамою, підібраною в тон до пляжного вбрання.

"Готова до літніх днів!", – зазначила у фото дівчина. Шанувальники були в захваті від жіночної фігури Хейлі, схваливши вибір купальника.

Хейлі Джейд Скотт єдина рідна донька всесвітньовідомого репера, народжена в шлюбі з Кімберлі Енн Скотт. Артист дуже неохоче ділиться подробицями особистого життя, але в одному з інтерв'ю все ж зізнався, що Хейлі закінчила Chippewa Valley High School і стала студенткою університету Мічигану, вступивши на факультет психології.

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