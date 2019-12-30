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Mitsubishi відмовиться від автомобілів з дизельними двигунами
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Mitsubishi Motors має намір поступово виключити версії з дизельними моторами з гами "глобальних" моделей. Японська компанія обмежиться оновленням наявних силових агрегатів і не вкладатиме кошти у розробку нових дизельних ДВЗ.
До 2021 року Mitsubishi випустить усього дві нових легкових моделі з модифікованими дизелями – ймовірно, однією з них стане Outlander, другий – Pajero Sport. Моторна лінійка найбільш популярних Mitsubishi буде поступово переорієнтована на електричні та гібридні силові установки.
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За розрахунками Mitsubishi, протягом трьох років частка дизельних моделей у загальному обсязі продажів знизиться з 24 до 20 відсотків. Аналітики вважають, що протягом десяти років загальні світові продажі дизельних автомобілів скоротяться на 40 відсотків.
Очікується, що найдовше дизельні агрегати затримаються на моделях комерційної лінійки Mitsubishi та позашляховиках для північноамериканського ринку. Крім того, поки немає планів прибрати з гами дизельну версію мінівена Delica D: 5, який продається в Японії. У Європі дизельні моделі прибрали з гами "трьох діамантів" з 2019 року.
Стратегії розвитку силових установок у різних концернів відрізняються: партнер Mitsubishi по альянсу, фірма Nissan, має намір повністю припинити випуск дизельних двигунів протягом десяти років. Від дизельних силових агрегатів вже відмовилася фірма Porsche, а Volvo і Toyota мають намір поетапно скорочувати частку легкових автомобілів на "важкому" паливі.
Водночас Mazda вірить у перспективність технології та має намір представити новий дизельний мотор у 2020 році. Продовжують роботу над дизелями і в концерні Volkswagen: німецький виробник запатентував нову систему очищення вихлопних газів, що дозволило знизити викиди на 80 відсотків.
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