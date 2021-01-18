Гороскоп на лютий 2021: прогноз на цей місяць для знаків Зодіаку

Гороскоп на лютий 2021 року прогнозує сприятливі та несприятливі дні для представників усіх знаків Зодіаку. Дізнайтесь, що приготували для вас зірки на цей місяць та які несподіванки чекають вас у третій місяць зими!

На який знак чекає вдача у лютому, а хто матиме незгоди у сімейному житті? На ці питання відповідає наш гороскоп на лютий 2021 року для всіх знаків зодіаку. У ньому є детальні прогнози щодо різних аспектів життя, таких як кар'єра, фінанси, стосунки, сім'я та здоров'я.

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Гороскоп на місяць лютий 2021

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Сприятливі дні: 5, 19, 28

5, 19, 28 Несприятливі дні: 17, 26, 30

У лютому ви можете прийти до рішення, яке змінить ваш життєвий шлях. Не соромтеся просити про допомогу інших. Ви відчуєте тісні споріднені стосунки людьми, які поруч з вами. Зараз ваші колеги будуть важливі. Уникайте боротьби за владу та агресивних дій інших. З перших десяти днів місяця гороскоп радить Овнам активно брати участь у реалізації бізнес-планів. Хтось буде чекати кар’єрного злету, а хтось нових джерел доходу. Що стосується любовних стосунків, то ваша доля буде дуже близькою, але представники вогняного знака, навантажені справами, поки не можуть її розглянути. Гороскоп попереджає, що через постійну поспішність і бажання зробити все вчасно можуть траплятися часті нервові зриви. Зірки радять не нехтувати здоровим сном і правильними фізичними навантаженнями. Тоді ваша природна краса та здорове тіло не зможуть підвести. Представникам першого знаку зодіаку, і особливо тим, хто одружений, доведеться бути уважнішими до нових знайомих – це головне попередження гороскопу для Овна на другу декаду лютого 2021 р. Є ризик появи представника ймовірно протилежної статі, який вирішить вас спокусити. В середині місяця варто задуматися про якісні літні канікули. Якщо ви цього не зробите зараз, зі своїм напруженим графіком, Овни зможуть повністю втратити відпустку цього року. У грошовій сфері у вас повинна бути повна ідилія, оскільки на початку місяця вас порадує збільшення вашої зарплатні. Але позичати гроші у друзів та рідних у цей період все одно не варто, вони не принесуть вам нічого хорошого. За гороскопом, Овен повинен розпоряджатися грошима розумно, не потрібно відразу бігати та купувати бажану дорогу річ. Правильний крок - відкласти трохи коштів на майбутнє, вони все одно будуть вам у нагоді. Гороскоп для Овна на кінець лютого радить тим, хто нарешті знайшов свою долю поруч і планує одружитися, зробити це наприкінці місяця. Тоді подружнє життя обіцяє бути щасливим, а сімейні стосунки теплими та міцними. Кінець місяця також обіцяє вам нові приємні знайомства, що увінчаються дружбою на довгі роки.

Сприятливі дні: 10, 21, 25

10, 21, 25 Несприятливі дні: 5, 20, 24

Гороскоп Тельця на лютий 2021 року обіцяє бути дуже цікавим і непередбачуваним. Слід зазначити, що цей рік всіляко сприяє Тельцю, але не слід розраховувати на те, що все вийде легко. Лютий стане для Тельця найбільш суперечливим місяцем – з розчаруваннями та перемогами, злетами та падіннями, любовними успіхами та ревнощами. Спортсменам у лютому рекомендується звертати увагу на своє здоров’я, оскільки через вплив Марса існує велика загроза спортивних травм.

У перші десять днів лютого гороскоп для Тельця, на перший погляд, буде дуже спокійним, але це помилкова думка, оскільки планета Марс у поєднанні з Венерою забезпечить несприятливі умови для будь-яких починань. Гороскоп попереджає, що не слід починати щось нове або давати обіцянки, є великий ризик їх не виконати.

Для самотніх людей початок лютого – найкращий час для пошуку щастя, адже воно залишиться на все життя.

У другій декаді місяця гороскоп для Тельця на лютий стає більш ясним, оскільки володар планети Венера змінює своє положення на небі та всіляко підтримує Тельця. Це стане помітно в сімейному житті. Покровителька Венера забезпечить гармонію і романтичний настрій на всю середину місяця. Любовний гороскоп рекомендує уникати суперечок і з'ясовувати стосунки як в особистому житті, так і в бізнесі. Але самотні жінки не повинні довіряти всім чоловікам підряд, інакше ви можете назавжди втратити своє щастя.

Гороскоп на лютий 2021 року для Тельця у третій декаді місяця буде насиченим. Робота виходить на перший план. Гороскоп рекомендує зберігати ясність і приймати зважені, обдумані та правильні рішення, і Меркурій допоможе в цьому. Його вплив успішно позначиться на подальшому кар’єрному зростанні та бізнесі.

Наприкінці лютого Телець отримає додаткову вдачу та допомогу у всьому, що стосується робочої сфери. Гороскоп попереджає, що не слід забувати про Марс, він все одно спробує викликати розбрат у професійній сфері життя, але його блокує тандем Меркурія та Юпітера. Не слід робити необдуманих дій, вам потрібно приймати важливі рішення з холодною головою.

Сприятливі дні: 11, 23, 30

11, 23, 30 Несприятливі дні: 13, 29, 31

Гороскоп для Близнюків на лютий 2021 року обіцяє їм матеріальне збагачення та успіх у будь-яких питаннях, пов’язаних з кар’єрою та фінансами. Цей місяць ідеально підходить для знайомств та налагодження соціальних зв’язків, є шанс знайти надійних ділових партнерів та взяти участь у спільних проєктах, які обіцяють бути успішними.

Лютий буде особливо сприятливим для тих Близнюків, які народилися з Меркурієм у їх знаку - вони отримають шанс виправити старі помилки та зможуть значно покращити свої справи в цьому році.

Гороскоп на лютий 2021 року для Близнюків радить їм звернути увагу на своє особисте життя: не виключені зміни на краще. Сімейні Близнюки матимуть можливість оновити стосунки та по-новому поглянути на свою другу половинку.

На початку лютого у Близнюків будуть добрі новини, пов’язані з роботою: можливий серйозний кар’єрний розвиток та щедрі грошові заохочення. Безробітні представники знаку нарешті отримають можливість зрозуміти, чим хочуть займатися найближчим часом, і розпочати кар’єру своєї мрії. У цей період будь-який бізнес, пов’язаний з великими покупками, а також операції з нерухомістю, буде успішним. Зірки радять приділити цей час ретельному бюджетуванню.

У середині лютого гороскоп Близнюків рекомендує зробити перерву і відпочити від запаморочливого фінансового успіху, який був на початку місяця, з родиною та близькими друзями. Цей період ідеально підходить для неформального спілкування та відпочинку. Ви можете взяти невелику відпустку і зайнятися хобі. Цей час також хороший для переосмислення старих стосунків та введення чогось нового у ваше особисте життя. Однак зірки попереджають: в оточенні Близнюків можуть з’явитися люди, котрі вам заздритимуть. Слід уважно перевірити своє коло спілкування і не довіряти не перевіреним людям особисті секрети.

В кінці місяця Близнюкам слід звернути увагу на своє здоров’я. У цей період небажано зловживати алкоголем і жирною їжею, найкраще дотримуватись легкої дієти та робити легкі фізичні навантаження, щоб до весни прийти у форму.

Також наприкінці лютого можна буде здійснити закупівлі, заплановані на початок місяця, зокрема, це стосується будь-яких випадків, пов’язаних з інвестуванням великих коштів. Гороскоп для Близнюків на лютий попереджає: слід ретельно вибирати партнерів і робити всі транзакції свідомо - є ризик залишитися ні з чим.

Сприятливі дні: 1, 11, 24

1, 11, 24 Несприятливі дні: 9, 18, 29

У лютому у Рака буде багато захопливих подій. Для Раків ключовою буде творчість, тому вам просто потрібно почати реалізовуватися в цій галузі. Для вирішення всіх важливих завдань буде достатньо енергії та витривалості. Найголовніше - не намагатися робити все за короткий проміжок часу, жертвуючи своїм сном або відмовляючись від їжі. Місяць обіцяє бути дуже прибутковим у матеріальному аспекті.

У першій декаді місяця основними сферами будуть любов і романтичні стосунки. Представники цього знака, у яких немає пари, нарешті зустрінуть гідну людину, яка адекватно сприйме їх почуття гумору і поділиться своїми поглядами на життя. Пара почне спілкування, яке зможе перерости у щось більше. Раки, які мають пару або навіть сім’ю, можуть зміцнити свої стосунки. У пари з’являться нові теми для розмов, причини для романтичних побачень. Завдяки гарному настрою, інші сфери життя також потішать. Гарний настрій приверне удачу на роботі, адже в гарному настрої дуже легко виконувати свої обов’язки добре та сумлінно.

У другій декаді лютого, коли стосунки з другою половиною перебуватимуть в прекрасному стані, Раки можуть думати про соціальну сторону життя. Цей період місяця ідеально підходить для ділових зустрічей. Раки матимуть відмінні ораторські здібності, за допомогою яких вони можуть контролювати настрій суспільства та впливати на його думку. Ось чому так важливо планувати ділові переговори та зустрічі саме в цей час, щоб все відбувалося по-справжньому бездоганно. Завершивши справу, ви можете відпочити та зустрітися з друзями.

У третій декаді місяця ви можете подбати про своє здоров’я, як психічне, так і фізичне. В цей час ви можете пройти стандартне медичне обстеження (за необхідності) або просто добре відпочити після напружених тижнів. Раки нарешті можуть розслабитися. Творчі заходи відновлять душевну рівновагу і додадуть сил для чудового початку першого місяця весни. Ви можете відвідати цікаві місця і насититися життєвою енергією. Рекомендується почати або відновити заняття спортом, адже хороший стан м’язів і привабливий зовнішній вигляд ще нікому не заважали.

Сприятливі дні: 8, 16, 23

8, 16, 23 Несприятливі дні: 14, 20, 29

Другий місяць 2021 року передбачений гороскопом для Лева є цілком сприятливим і веде до добрих подій. Однак навіть одне неточне слово або неправильна дія можуть звести нанівець приємні моменти та атмосферу загалом. Астрологи стверджують, що якщо це станеться, цьому знаку зодіаку буде практично неможливо уникнути серйозного і тривалого конфлікту.

Що стосується роботи, то в лютому Лев повинен бути суворим і твердим. Це потрібно для підтримання їх статусу та позиції, а також для уникнення сварок з керівництвом.

Гороскоп для Лева на лютий 2021 року обіцяє мирний і спокійний початок місяця, наповнений захопливими подіями. Через певний проміжок часу ці люди отримають абсолютне задоволення від усього, що їм доведеться робити, а також задоволення від роботи та відпочинку.

Гороскоп Лева на лютий також повідомляє про хороші шанси встановити довгострокові робочі контакти, провести кілька успішних переговорів. В середині місяця представники цього знака будуть прагнути до саморозвитку та вдосконалення. Однак колеги, яким вони беззастережно довіряють, починуть турбуватися тільки про власні проблеми, не звертаючи уваги на людей, народжених під знаком зодіаку Лев. Планувати час та домовлятися з працівниками про спільну чи парну роботу практично неможливо. Лева також часто пригнічує повільність інших, з якою вони нічого не можуть зробити, однак Леви самі часто гальмуються в діях, яких вони вперто не хочуть помічати. Вони також можуть зволікати та марно витрачаючи час.

Наближаючись до кінця місяця, гороскоп Лева вже не такий приємний. Намагаючись досягти всіх запланованих цілей, Леви змушені адаптуватися до того, що відбувається, змінити графік і змінити час зустрічей або навіть взагалі скасувати їх. Важливо відзначити, що серед усіх подій гороскоп для Лева на лютий 2021 року попереджає, що цьому знаку неодмінно знадобляться підтримка і міцне плече, тому краще не починати сварок з коханими. А в лютому Левам пощастило: вони більш комунікабельні, ніж будь-коли, і знають, як привернути увагу до себе. Саме з цієї причини цей знак зодіаку завжди може розраховувати на допомогу від ближнього.

Сприятливі дні: 10, 17, 29

10, 17, 29 Несприятливі дні: 1, 12, 23

Гороскоп Діви на лютий 2021 свідчить про те, що ви повинні бути готові мужньо прийняти несподівані зміни у своєму житті. Професійна кар’єра призведе до змін у вашій щоденній діяльності. Ретроградний Меркурій спричинить динамічні зміни в різних сферах життя.

Любовне життя буде приємним і веселим. Подружня любов буде одночасно енергійною та жвавою завдяки впливу Марса та Венери. Самотні Діви знайдуть шанси вступити в любовні стосунки протягом останнього тижня місяця. Ви будете зайняті своїми рутинними справами протягом решти місяця. Відносини, у які ви можете вступити, будуть тимчасовими.

Щомісячні прогнози гороскопу на лютий 2021 року не передбачають сімейних стосунків. Відносини з членами сім'ї не будуть приємними, і для цього потрібно все ваше терпіння, щоб підтримувати мир у сімейному середовищі. Ви повинні вжити заходів, щоб переконатись, що негативна атмосфера в сім’ї не впливатиме на дітей.

Серйозних проблем зі здоров’ям не буде. Не слід ігнорувати режим харчування та фізичні вправи та докладати додаткових зусиль для підтримки свого психічного здоров’я. Релаксація та медитація можуть допомогти у цьому.

Гороскоп для кар’єри 2021 року передбачає складну ситуацію на робочому місці. Меркурій забезпечить вас необхідними навичками спілкування. Якщо ви компетентні, ви зможете подолати всі перешкоди на роботі без стресу.

Сприятливі дні: 27, 30, 31

27, 30, 31 Несприятливі дні: 8, 13, 14

Згідно з гороскопом, другий місяць 2021 року має багато цікавого для Терезів. Початок місяця буде найбільш продуктивним, після чого ви зможете видихнути та насолодитися останніми зимовими днями. Весь цей бунт подій зумовлений активним впливом Венери, покровительки цього знака.

Як відомо, енергія пульсує у Терезах, вони активні та готові рухатись завжди вперед. Це креативні люди з нетрадиційним смаком та баченням найпростіших речей. Цього місяця ваші зусилля та ресурси можуть знадобитися комусь із ваших знайомих. Гороскоп на лютий 2021 року рекомендує Терезам з обережністю витрачати свій потенціал на інших, а краще приділяти час собі.

Сфера фінансів безпосередньо залежатиме від ваших дій, не найкращий час починати щось нове, краще орієнтуватися на перевірене і звичне.

Початок місяця, як говорить гороскоп, обіцяє бути продуктивним. Професійна діяльність вимагає великої уваги. Зірки радять трохи охолонути, поглянути на ситуацію з іншого боку. Шановні Терези, не тікайте від труднощів на півдорозі, а рухайтесь до своєї мети маленькими кроками. Варто прийняти запропоновану допомогу, так, ви впораєтеся з купою речей і, крім того, знайдете надійних партнерів та однодумців. Приймаючи важливі рішення, не покладайтесь на свій розум, консультуйтеся з фахівцями, звертайтеся за допомогою до них. Це захистить від можливих втрат.

Гороскоп знаку Терезів на лютий 2021 року радить присвятити середину місяця своєму особистому життю та внутрішньому спокою. Озирніться навколо - у вашому оточенні є людина, яка симпатизує вам. Ймовірно, це той, кого ви шукали. Зверніть увагу на свою сім’ю, родичі потребують підтримки та турботи.

Терези, пам’ятайте, що внутрішній спокій позитивно позначиться на самопочутті. Здоров’я вашого організму залежить від відпочинку, тому відкладіть всі свої справи та розслабтесь.

Кінець місяця, за гороскопом на лютий, буде для Терезів спокійним і, можливо, не зовсім радісним. Ваше завдання - не брати все близько до серця, розслаблятися, наводити порядок і зустрічатися з друзями.

Це гарний час для змін у зовнішності, а також для того, щоб згадати про свою улюблену справу, відкладену у давно забуту коробку. Подумайте, що вас надихає, звідки ви берете енергію. Пора звернути на це увагу.

Терези, не забувайте, що попереду весна, скоро життя забарвить ваші сірі будні кольоровими фарбами!

Сприятливі дні: 10, 13, 15

10, 13, 15 Несприятливі дні: 16, 17, 29

Лютий 2021 - енергійний місяць для Скорпіонів. Щоб отримати від цього максимум користі та запобігти метушні, необхідно систематизувати всі плани, згідно з якими йти до мети. Знак активує організаторські здібності, завдяки чому всі завдання можна легко швидко виконати. Дисципліна допоможе уникнути імпульсивних рішень, необдуманих витрат.

Попри великий енергетичний потік, гороскоп Скорпіона на лютий 2021 року попереджає про більш пасивні дії, на відміну від інших знаків зодіаку. Хоча обережність призведе до хороших результатів у професійній галузі. У любовній сфері чекають приємні зміни, які важко було передбачити.

У першій декаді гороскоп на лютий 2021 року передбачає для Скорпіона нові враження. Однак не слід приділяти їм великої уваги - все закінчиться швидко і без наслідків.

Одиноким Скорпіонам тепер не слід починати активні пошуки пари. Краще зайняти спостережливу позицію, яка допоможе тверезо оцінити людей, що перебувають поруч. Сімейні Скорпіони мають великий шанс провести час з коханими, в цьому можна буде знайти натхнення. Єдине обмеження - нові знайомства. Існує ризик натрапити на згубну пригоду. У роботі потрібно звертати увагу на заплановані справи, а нові проєкти залишати на майбутнє.

Друга половина лютого, за гороскопом Скорпіона на лютий 2021 року, принесе більше активності в життя. Професійно можна братися за складні завдання, потрібно лише знайти собі помічника. Поодинці процес може затягнутися. У любовних та сімейних стосунках саме час експериментувати. Відмінним рішенням стане відпочинок з другою половиною за містом.

Проблем зі здоров’ям виникати не повинно, головне - слухати сигнали свого організму. Якщо у вас є якісь нездужання, вам слід проконсультуватися з лікарем, щоб уникнути ускладнень.

Кінець лютого для Скорпіонів почнеться спокійно. Важливо не допускати помилок, щоб в майбутньому не стати об’єктом насмішок. У любовних стосунках не слід давати волю емоціям, інакше конфлікти будуть неминучі. Кінець місяця - найкращий час для пасивного відпочинку. Потрібно відновити нервову систему, нормалізувати мозкову діяльність, зробити перезавантаження.

Сприятливі дні: 1, 20, 31

1, 20, 31 Несприятливі дні: 10, 25, 27

Гороскоп для Стрільця на лютий 2021 року обіцяє бути цілком безпечним. Серйозних стресових або несприятливих ситуацій не передбачається. Навпаки, знайомства, які відбудуться в лютому, дуже знадобляться згодом, можливо, ви знайдете хороших друзів чи товаришів.

У фінансовому плані перша декада лютого досить стабільна. Однак, якщо ви відмовитесь від незапланованих та імпульсивних покупок, згодом можете про це пошкодувати. Вам доведеться важко попрацювати на роботі, і ви дуже швидко впораєтеся із завантаженістю, і це помітить керівництво.

На початку місяця гороскоп Стрільця попереджає про можливі проблеми зі здоров’ям, це вплине на шлунково-кишковий тракт. Однак нездужання буде лише тимчасовим, досить просто виключити з раціону жирну і смажену їжу, дотримуватися дієти.

В середині місяця буде вдалий час для укладення важливих контрактів, подання звітів або пошуку нового місця праці. Гороскоп Стрільця на лютий пророкує важливі зміни в особистому житті у другій половині місяця: самотні особи зможуть знайти свою другу половинку, а сімейні люди отримають приємні сюрпризи. Можливо, це буде романтична вечеря, а може, поповнення у родині. У цей період серйозних проблем зі здоров’ям не передбачається. Однак представникам знаку, які мають сидячу роботу, слід звернути увагу на здоров’я спини та хоча б почати робити вправи. А ще краще - записатися у фітнес-клуб.

До кінця місяця фінансове становище Стрільця покращиться, можливо, отримаєте підвищення зарплати або премію. Але успіх на роботі не означає, що пора розслабитися. Гороскоп Стрільця на лютий 2021 року рекомендує приділяти більше уваги роботі.

В особистому житті все буде добре. Сім'я - це ваша опора, тому ви повинні зробити для них щось приємне. Вихідні, проведені разом, стануть і для вас, і для них, прекрасним відпочинком і додадуть сил для нових досягнень.

Здоров’я в кінці місяця вас не підведе, але не варто захоплюватися нездоровою їжею та алкоголем, щоб знову не мати проблем зі шлунком. А людям із серцево-судинними захворюваннями гороскоп радить щоденні прогулянки та хороший сон.

Сприятливі дні: 6, 14, 17

6, 14, 17 Несприятливі дні: 20, 26, 27

Гороскоп Козерога на лютий 2021 року передбачає зміни, які можуть змінити життя представників цього знаку зодіаку. Однак ці зміни не завжди можуть бути на краще, ви повинні бути обережними у своїх бажаннях та прагненнях. Особливо це стосується кар’єри та сімейних стосунків, перед тим, як прийняти остаточне рішення, потрібно добре все продумати.

Коханим може здатися, що Козероги стали занадто агресивними, тому краще уникати конфліктів у сімейному колі. Але справи на роботі можуть швидко піти вгору, головне не проґавити момент.

На початку лютого гороскоп Козерога припускає проблеми в особистому житті. У відносинах партнерів може статися застій, що призведе до конфліктів і сварок, на деякий час взаєморозуміння зникне, відносини здадуться важким тягарем. Важливо вчасно вміти залагодити конфлікт і знайти підтримку. А ті Козероги, які ще не зустрічали другу половинку, цілком можуть знайти своє кохання на початку місяця.

Гороскоп на середину лютого 2021 року для Козерогів має позитивні прогнози. Робота почне приносити результати, стосунки з діловими партнерами покращаться, і з’являться чудові можливості для вигідних угод. З’явиться багато ідей щодо нових проєктів, які можна реалізувати в лютому. Однак для Козерогів дуже важливо стримувати негативні емоції, оскільки вони можуть порушити всі плани та зіпсувати стосунки з колегами. Важливо пам’ятати про кожну дрібницю і враховувати навіть дрібнички при виконанні роботи, вони можуть зіграти вагому роль.

Гороскоп Козерога на лютий не виключає можливості вдалих покупок, як малих, так і великих. Отже, якщо ви давно плануєте придбати машину або квартиру, то пора подумати про це серйозно, оскільки не можливо буде знайти кращого часу.

Кінець лютого буде особливо насиченим для тих, хто мав проблеми зі здоров'ям. Велика ймовірність того, що хвороби відійдуть на другий план, стан здоров’я покращиться, нових проблем не передбачається. Важливо захиститися від нервового перенапруження, краще на деякий час забути про роботу і приділити час спільній відпустці з родиною та друзями, більше перебувати на свіжому повітрі та нарешті налагодити свій режим, а також перейти на більш здорову дієту.

Лютий 2021 року буде для Козерогів досить важким, але все буде залежати тільки від них, тому не варто опускати руки, жити для свого задоволення і приносити радість собі та своїм близьким!

Сприятливі дні: 16, 22, 27

16, 22, 27 Несприятливі дні: 8, 11, 13

Лютий 2021 року запропонує Водоліям усі можливості для кардинальних змін свого життя. Загалом, це сприятливий місяць як для розв'язання нагальних питань, так і для обговорення більш глобальних проблем.

Гороскоп Водолія на лютий 2021 року говорить про численні шанси досягти своїх цілей до другої половини місяця. Водоліям слід лід пам’ятати, що зірки не збираються дарувати щедрі подарунки: успіх повинен бути чесно заробленим наполегливою працею. Місяць буде насичений неприємними дрібницями, які не принесуть суттєвої шкоди.

Початок місяця ознаменується бажанням Водолія ризикнути та щось змінити у своєму житті. Це буде особливо виразно у сферах відносин та фінансів. Пошук любові та підйом по кар’єрних сходах здасться Водолію перспективними напрямками.

Гороскоп знака говорить про стійке спонукання до енергійної діяльності. Однак астрологи попереджають: Водоліям краще охолонути та продумати серйозний план реалізації задуманого. На початку лютого ви захочете здійснити необдумані витрати, але гороскоп Водолія застерігає: вам слід відмовлятись від непотрібних покупок, особливо від витрат у кафе та ресторанах. Вони можуть бути шкідливими як для вашого гаманця, так і для вашого здоров’я.

У другій половині лютого здоров’я представників повітряної стихії особливо вразливе. У ці дні гороскоп на лютий 2021 року для Водолія радить підвищити концентрацію під час ходьби, а також під час керування автомобілем та занять спортом.

Місяць вплине на емоційну сферу: Водолій відчує бажання приймати рішення, керуючись не здоровим глуздом, а емоціями. Щоб краще зрозуміти ситуацію, проведіть час з родиною або близькими друзями. Решта місяця буде творчо продуктивною: ви знайдете багато креативних варіантів розв'язання проблем.

Найбільш сприятливим для любовних відносин буде кінець лютого. Водолії чоловіки будуть чарівними та винахідливими. Гороскоп Водолія на лютий 2021 року пропонує використовувати ці якості для нових знайомств. Але вони не будуть зайвими та в галузі кар'єри. Час починати обмірковувати своє підвищення та здивувати керівництво своєю наполегливістю. Жінки зі знаком Водолія будуть випромінювати особливу привабливість, це їх шанс закласти основу для щасливого сімейного життя. Не перестарайтеся з наполегливістю!

Саме у кінці лютого мають бути реалізовані плани, що з’явилися на початку місяця.

Сприятливі дні: 5, 10, 14

5, 10, 14 Несприятливі дні: 7, 11, 25

Гороскоп на лютий 2021 року для Риб не буде однозначним, зірки обіцяють їм зміни, але не різкі. Положення планет сприяє творчій діяльності та приємним сюрпризам, але в деяких сферах життя будуть незначні труднощі.

Фінансова ситуація буде досить стабільною, у лютому представники цього знаку мають усі шанси зміцнити своє матеріальне становище, але надто великих доходів не очікується. У першій половині місяця рекомендується утримуватися від великих витрат. В основному, зміни вплинуть на особисте життя.

Гороскоп Риб на лютий 2021 року радить робити ставку на кар’єру в першій декаді місяця, саме від того, як Риби покажуть себе в професійній галузі в ці дні, буде залежати їх подальший успіх. Люди цього знаку не повинні сумніватися у своїх силах і рішуче братися за завдання. Риби, що перебувають у стосунках можуть розраховувати на підтримку та розуміння з боку партнера, можливі розбіжності щодо дрібниць. У цей період Рибам рекомендується краще дбати про своє здоров’я, інакше погане самопочуття може вплинути на заплановані заходи та відпочинок.

Гороскоп Риб на другу половину лютого буде рясніти приємними сюрпризами у фінансовій сфері. У особистому житті одиноких людей цього знака буде невелике затишшя, але це буде здебільшого через те, що у них буде мало часу на побачення.

Рибам у шлюбі рекомендується запастися терпінням і намагатися зрозуміти свого партнера, оскільки багато сварок і непорозумінь виникне через впертість самих Риб. Проблем зі здоров’ям не буде, рекомендується більше займатися спортом.

На кінець місяця гороскоп на лютий 2021 року для Риб радить їм приділяти більше уваги сімейному та особистому життю, оскільки в цей період буде закладена основна частина «фундаменту» майбутніх відносин або подальшої побудови відносин з партнером. Венера у Водолії радить урізноманітнити особисте життя, несподіваний подарунок або побачення допоможуть налагодити стосунки та усунути дрібні проблеми.

Також рекомендується менше нервувати, і тоді проблем зі здоров’ям не виникне. У професійній та фінансовій сфері люди цього знака можуть розраховувати на успіх.

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