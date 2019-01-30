Місто спить, прокидається мер! У Празі з'явився новий очільник

Нічна Прага буде мати свого мера

Для того, щоб налагодити бурхливе життя у місті в темну пору доби, муніципалітет чеської столиці ввів нову посаду.

Першим керівником нічної Праги став Ян Штерн. У денну пору він очолює культурний центр одного з районів столиці Чехії, який називається "Прага 1". Допомагати нічному меру буде новостворена спецкомісія з розвитку нічного життя, до якої увійшли представники адміністрації та поліції.

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Основним завданням Штерна стане розробка концепції нічного життя Праги, при якій залишаться задоволені та туристи, які приносять чималий дохід у казну міста, і містяни, які все частіше скаржаться на галасливих гостів.

Мер буде відповідати за нічне життя у Празі

Також в обов'язки нічного мера та спецкомісії входить залагодження конфліктів між гостями (і господарями) закладів і містянами.

Прага не місто-першовідкривач нічного мерства в Європі. 7 років тому така посада вперше з'явилася в Амстердамі. Зараз нічні мери працюють в Лондоні, Піттсбурзі, Сіднеї та Мангеймі.

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