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У ЄС новоспеченим татусям будуть давати відпустку

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У ЄС татусі зможуть іти у декретну відпустку - фото 1
У ЄС татусі зможуть іти у декретну відпустку

Відпустка для новоспечених татусів буде оплачуватися також, як і декретна для матерів.

У Європейському союзі затверджена відпустка з батьківства, яка може тривати до десяти днів.

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Для частини країн Євросоюзу таке рішення – значний крок у напрямку гендерної рівності. Правда, не всі парламенти країн-членів ЄС схвалили новий закон, тому Єврокомісія у директивному порядку розпорядилася про мінімальну відпустку для батька.

Новоспечені татусі зможуть піти у коротку декретну відпустку - фото 304466
Новоспечені татусі зможуть піти у коротку декретну відпустку

Крім цього, нова директива передбачає п'ятиденну щорічну відпустку по догляду за хворими або немічними родичами. Також введено чотиримісячну відпустку з догляду за дитиною, з яких два місяці будуть оплачуватися.

На думку Єврокомісії, зміни покращать якість життя громадян і продуктивність їхньої праці.

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Джерело: Euronews
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