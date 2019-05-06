Місто на пагорбі: дивіться трейлер серіалу Метта Деймона та Бена Аффлека

Канал Showtime опублікував новий трейлер кримінальної багатосерійної драми режисера Майкла Куеста Місто на пагорбі. Продюсерами проекту стали голлівудські актори Метт Деймон і Бен Аффлек.

Автором сценарію став Чак Маклін, а головні ролі в картині зіграли Кевін Бейкон і Елдіс Ходж.

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Дія фільму розгортається в Бостоні початку 90-х. За сюжетом, це місто в ті часи було затоплене злочинцями всіх мастей і чиновниками, які покривали їх діяльність. Боротися з системою вирішує окружний прокурор з Брукліна Декурсі Ворд, який укладає домовленості з шановним, однак продажним ветераном ФБР Джекі Роудсом. Разом вони вирішують покінчити з бандою інкасаторів і нальотчиків.

Загалом драма матиме 12 епізодів. Прем'єра першого з них запланована на 16 червня.

Раніше повідомлялося, що в мережі з'явився трейлер фільму Отруйна троянда з Джоном Траволтою і Морганом Фріманом.

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