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Гра престолів День матері

Отруйна троянда: дивіться трейлер фільму з Траволтою і Фріменом

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Вихід фільму відбудеться 23 травня цього року - фото 1
Вихід фільму відбудеться 23 травня цього року / kg-portal

У мережі з'явився дубльований трейлер трилера Отруйна троянда, у якому головні ролі виконують Морґан Фрімен і Джон Траволта. Знайомтеся з новинкою!

Режисерами фільму стали Франческо Сінкуемані, Джордж Ґалло і Лука Ґілберто. Стрічка розповідає історію футбольної зірки, яка працює приватним детективом.

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Герой намагається забути гіркоту своїх невдач за допомогою алкоголю й азартних ігор. У певний момент йому випадає натрапити на справу, стандартну – на перший погляд, однак вона навела його на слід дюжини кривавих злочинів.

Вихід фільму в український прокат відбудеться 23 травня цього року.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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