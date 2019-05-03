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Гра престолів День матері

Хижаки: вийшов трейлер захопливого фільму жахів

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Картина вийде в український прокат 22 серпня - фото 1
Картина вийде в український прокат 22 серпня / ScreenGeek

У мережі з'явився перший трейлер фантастичного хорора Хижаки. Режисером стрічки став Олександр Ажа (Піраньї 3D, Дзеркала).

У головних ролях знялися Кая Скоделаріо ( "Пірати Карибського моря: Помста Салазара") і Баррі Пеппер ("Самотній рейнджер").

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За сюжетом, нищівний ураган накриває Флориду. Ігноруючи накази про евакуацію, дівчина просувається до епіцентру стихії: вона повинна знайти свого батька. Рівень води з кожною хвилиною стає критичним. Опинившись в пастці, постраждалі з'ясовують, що в глибинах ховається загроза значно страшніша, ніж шторм.

Картина вийде в український прокат 22 серпня цього року.

Як повідомлялося раніше, Джон Траволта і Морган Фріман з'явилися у трейлері фільму "Отруйна троянда".

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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