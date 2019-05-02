Розповідь служниці 3 сезон: з'явився новий трейлер

У мережі показали трейлер до третього сезону серіалу Розповідь служниці (The Handmaid’s Tale), у якому почнеться революція. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

Канал Hulu нарешті потішив прихильників "Розповіді служниці" повноцінним трейлером до нового сезону, прем'єра якого запланована вже на 6 червня.

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Новий ролик показав головну героїню Фредову, яка намагається нарешті позбутись гніту та організувати революцію в Республіці Галаад. Для цього жінці доведеться знайти однодумців у цій боротьбі. Головні ролі, традиційно, виконали Елізабет Мосс, Джозеф Файнс, Івонн Страховскі та Алексіс Бледел.

Серіал "Розповідь служниці" показує, як в антиутопічному світі жінки живуть майже без прав, і лише одна зі ста здатна народити дитину. Відтак чоловіки створили спецтабори, у яких ті жінки мають допомагати продовжувати рід офіцерів, дружини яких не можуть цього зробити. Серіал знято за книгою Маргарет Етвуд, яка стала світовим бестселером

Розповідь служниці, дивитись трейлер 3 сезону серіалу онлайн:

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