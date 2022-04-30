Місто Марії не спить: український гурт "The Pamphlets" випустив пісню про Маріуполь

Молодий український гурт "The Pamphlets" записав пісню "Misto Marii", щоб ніхто не забув про Маріуполь й те, через що проходять мешканці міста під час війни. Слухайте потужну музичну композицію про квітуче українське місто, яке нищать російські окупанти!

Аля, вокалістка гурту "The Pamphlets", народилася саме у Маріуполі. Війна та російські загарбники перетворюють щодня її місто на попіл і руїни.

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Ця пісня має багато присвят – кожна з них важлива. Гурт "The Pamphlets" присвятив пісню "Misto Marii": "Моїй великій родині, яка вижила під обстрілами у Маріуполі", "Усім маріупольцям, які досі знаходяться у пеклі. Усім маріупольцям, які вибралися з нього. Усім, кому не вистачає надії у серці. Усім, хто хоче повернутися додому".

"Однак наше місто досі живе. Воно дихає і благає про негайну допомогу. Будь ласка, не хороніть місто Марії. Врятуйте його", – написала вокалістка Аля.

Також Аля додала, що "ми будемо гуляти драмом. Ми почуємо голос батьків. Місто Марії було, є і буде Україною".

Слухати пісню THE PAMPHLETS – MISTO MARII:

Слова пісні THE PAMPHLETS – MISTO MARII:

Мамо, котрий вже день

Я не чую тебе,

Серце вмирає

Ці прокляті звіри вас вбивають,

Мам

Повз мене проходить день,

Я тепер частіше молюся

Мамо, я так сильно боюся

Більше ніколи

Не обійняти

А місто Марії не спить

Воно б‘ється вночі і зрання

Воно кров'ю залите тепер

Згоріли всі мрії і сподівання

Місто Марії не спить

Там ракети і кулі, зруйновані храми

Мені знову б почути тебе, мамо,

Мені б знову гуляти драмом

Мені б знову гуляти драмом,

Мені б знову гуляти драмом

Небо вкривається димом

Син без мати, мати без сина

Все згоріло дотла

Але в нас ще є сила

Ми є сила!

Мамо, я не боюся

Знаю, зустрінемось знову

Нас чекає вже перемога

Ти тільки живи, тільки живи

А місто Марії не спить

Воно б‘ється вночі і зрання

Воно кров'ю залите тепер

Згоріли всі мрії і сподівання

Місто Марії не спить

Там ракети і кулі, зруйновані храми

Мені знову б почути тебе, мамо,

Мені б знову гуляти драмом

Мені б знову гуляти драмом

Мені б знову гуляти драмом

Мені б знову гуляти драмом

Лютий зробив нас лютими

Ми ніколи цього не забудемо

Драм, веселку відбудуємо

На Піщанці ще потанцюємо

Мам, не плач за згорілими хатами

Спалені фото не стерти з пам'яті

А дім наш – це там, де є ти

Ми так сильно країну любимо

Що не візьмуть нас цими кулями

Не здамо наше місто Марії

Нікому, ні за що, ніяк

Нікому, ні за що, ніяк

Нікому, ні за що, ніяк

Нікому, ні за що, ніколи

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