На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Місто Марії не спить: український гурт "The Pamphlets" випустив пісню про Маріуполь
-
- 62
Молодий український гурт "The Pamphlets" записав пісню "Misto Marii", щоб ніхто не забув про Маріуполь й те, через що проходять мешканці міста під час війни. Слухайте потужну музичну композицію про квітуче українське місто, яке нищать російські окупанти!
Аля, вокалістка гурту "The Pamphlets", народилася саме у Маріуполі. Війна та російські загарбники перетворюють щодня її місто на попіл і руїни.
І ще: Серед нас мільйон супергероїв: Alyona Alyona випустила потужний трек "Перемога"
Ця пісня має багато присвят – кожна з них важлива. Гурт "The Pamphlets" присвятив пісню "Misto Marii": "Моїй великій родині, яка вижила під обстрілами у Маріуполі", "Усім маріупольцям, які досі знаходяться у пеклі. Усім маріупольцям, які вибралися з нього. Усім, кому не вистачає надії у серці. Усім, хто хоче повернутися додому".
"Однак наше місто досі живе. Воно дихає і благає про негайну допомогу. Будь ласка, не хороніть місто Марії. Врятуйте його", – написала вокалістка Аля.
Також Аля додала, що "ми будемо гуляти драмом. Ми почуємо голос батьків. Місто Марії було, є і буде Україною".
Слухати пісню THE PAMPHLETS – MISTO MARII:
Слова пісні THE PAMPHLETS – MISTO MARII:
Мамо, котрий вже день
Я не чую тебе,
Серце вмирає
Ці прокляті звіри вас вбивають,
Мам
Повз мене проходить день,
Я тепер частіше молюся
Мамо, я так сильно боюся
Більше ніколи
Не обійняти
А місто Марії не спить
Воно б‘ється вночі і зрання
Воно кров'ю залите тепер
Згоріли всі мрії і сподівання
Місто Марії не спить
Там ракети і кулі, зруйновані храми
Мені знову б почути тебе, мамо,
Мені б знову гуляти драмом
Мені б знову гуляти драмом,
Мені б знову гуляти драмом
Небо вкривається димом
Син без мати, мати без сина
Все згоріло дотла
Але в нас ще є сила
Ми є сила!
Мамо, я не боюся
Знаю, зустрінемось знову
Нас чекає вже перемога
Ти тільки живи, тільки живи
А місто Марії не спить
Воно б‘ється вночі і зрання
Воно кров'ю залите тепер
Згоріли всі мрії і сподівання
Місто Марії не спить
Там ракети і кулі, зруйновані храми
Мені знову б почути тебе, мамо,
Мені б знову гуляти драмом
Мені б знову гуляти драмом
Мені б знову гуляти драмом
Мені б знову гуляти драмом
Лютий зробив нас лютими
Ми ніколи цього не забудемо
Драм, веселку відбудуємо
На Піщанці ще потанцюємо
Мам, не плач за згорілими хатами
Спалені фото не стерти з пам'яті
А дім наш – це там, де є ти
Ми так сильно країну любимо
Що не візьмуть нас цими кулями
Не здамо наше місто Марії
Нікому, ні за що, ніяк
Нікому, ні за що, ніяк
Нікому, ні за що, ніяк
Нікому, ні за що, ніколи
До теми: Український військовий фільм "Черкаси" покажуть у Європі
-
17:47Хумус з квасолі: як нашвидкуруч приготувати вдома смачну закуску
-
17:19Олександр Зінченко зіграв за Манчестер Сіті в бутсах з патріотичним написом
-
16:50В одному із сіл Київщини вулицями бігають два страуси: фотофакт
-
16:22Розмінування Київщини: які населені пункти перевірили піротехніки
-
15:53Злата Огнєвіч чесно відповіла на питання про орієнтацію
-
З Днем народження: ТОП 75 привітань у віршах, прозі та смс українською
-
15:19Комфортно й затишно: на Рівненщині бомбосховище розмалювали петриківським розписом
-
14:51Jerry Heil та Kalush Orchestra заспівали для Анджеліни Джолі прямо в готелі – відео
-
14:20Як зараз виглядає територія Азовсталі в Маріуполі: свіжі супутникові знімки
-
13:52"Російський корабель, йди на**й": Укрпошта випустила одяг з відомим зображенням
-
13:27Як знайти житло в Україні та за кордоном: добірка онлайн-сервісів
-
12:54І так буде з кожним: бійці ефектно знищили танк окупантів зі "Стугни" – відео
-
12:24Погода в Україні 2 травня: у яких областях очікуються грози
-
11:53Войовничий Патрон працює: нове відео з собакою-зіркою ДСНС
-
Українська музика 2021 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
11:24День матері 2022: дата, коли свято, історія і традиції в Україні
-
10:54Kalush Orchestra випустили нову версію "Стефанії" для Євробачення: відео зі Львова
-
10:2030 синонімів до слова "деруни": як в Україні називають драники
-
09:54Хто може постачати газ для ЄС замість Росії
-
09:22Агресія та ненависть у соцмережах: як реагувати, щоб не здуріти
-
08:51У Мінцифрі розповіли, як оформити статус ВПО та отримати фінансову допомогу
-
08:19Не словом, а ділом: як кожен з нас може допомогти українській армії
- 30 квітня
-
21:221 травня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:48KALUSH Orchestra провів репетицію перед виступом на Євробаченні: круті фото
-
20:19Допомагають знешкоджувати ворога: скільки українців скористалися чатботом єВорог
-
14:51Jerry Heil та Kalush Orchestra заспівали для Анджеліни Джолі прямо в готелі – відео
-
10:54Kalush Orchestra випустили нову версію "Стефанії" для Євробачення: відео зі Львова
-
10:2030 синонімів до слова "деруни": як в Україні називають драники
-
08:19Не словом, а ділом: як кожен з нас може допомогти українській армії
- 30 квітня
-
20:48KALUSH Orchestra провів репетицію перед виступом на Євробаченні: круті фото
-
19:49У NFT-музеї MetaHistory з'явився експонат, присвячений Ілонові Маску
-
17:48Дефіцит палива в Україні скоро закінчиться: що очікує на ціни
-
15:50Понад третина українців залишилися без роботи через війну: опитування
-
12:51Місто Марії не спить: український гурт "The Pamphlets" випустив пісню про Маріуполь
-
09:53Співачка М'ЯТА присвятила пісню "Лелека" льотчикам ЗСУ
- 29 квітня
-
20:20Що таке ленд-ліз для України: найголовніше, що варто знати про урядову програму США
-
17:19Знято посеред руїн Харкова: Вакарчук випустив спеціальний кліп на пісню "Обійми"
-
12:51Don't f*ck with Ukraine: Макс Барських випустив хіт для підтримки бойового духу (18+)
-
09:2020 українських дієслів, які характеризують дощ
- 28 квітня
-
18:52Великодні дзвони: у Львівській філармонії буде концерт на підтримку України
-
15:50Архітектори показали концепцію відбудови зруйнованих будівель
-
12:28Хто виграє Євробачення 2022: прогноз і ставки букмекерів змінились
-
08:21Робота на фрілансі: 15 затребуваних спеціальностей під час війни
- 27 квітня
-
19:53Що обов'язково потрібно зробити після сповіщення про окупантів через чатбот єВорог
-
17:21"Я навчив її літати": перший пілот "Мрії" зворушливо розповів про літак Ан-225
-
15:217 скоромовок українською, які додають віри у перемогу
-
10:51"Міцніші, ніж багато хто думав": що українці дізнались за два місяці війни
-
08:48Де відстежувати повітряні тривоги в Україні: онлайн-карти
- 26 квітня
-
15:23Чорнобильська АЕС виклала фільм про аварію у 4 блоці
-
12:50Створили бренд Чорнобиля, який буде змінюватися до 2064 року