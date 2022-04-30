Український військовий фільм "Черкаси" покажуть у Європі

У Держкіно розповіли, що у країни Європи продали ліцензії на показ військової екшн-драми "Черкаси", яку створили в Україні. Поки що переглянути цей фільм зможуть у 6 європейських країнах.

Держкіно та міжнародний дистриб'ютор FILM.UA Group, які дотичні до створення фільму "Черкаси", повідомили, що фільм покажуть у Чехії, Німеччині, Австрії, Ліхтенштейні, Люксембурзі та Швейцарії.

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"Черкаси" – це перша повнометражна кінострічка про українські ВМС в історії світового кінематографа. Режисер – Тимур Ященко.

Суму, яку отримають з контракту з показів, планують перерахувати на підтримку Збройних Сил України.

Також творці фільму закликали міжнародні медіа купувати права на українські фільми, що своєю чергою допоможе підтримувати українську армію.

"За спільним рішенням виробника фільму, Держкіно та міжнародного дистриб'ютора FILM.UA Group вся сума контракту буде перерахована на підтримку Захисників України. А наші сусіди зможуть побачити з чого розпочалася ця кривава загарбницька війна у 2014 році", – розповіли в Держкіно.

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