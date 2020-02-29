Мишоловка для кота: дата виходу і графік серій нового серіалу

Скоро відбудеться прем'єра нового українського серіалу "Мишоловка для кота". Старт нової картини припадає на початок березня. Дізнайтесь, коли телеканал 1+1 покаже новий серіал, скільки буде епізодів та який сюжет підготували автори серіалу "Мишоловка для кота".

Серіал "Мишоловка для кота" – це динамічні погоні та бійки. Не обійдеться й без зворушливої любовної лінії. Кримінальний детектив "Мишоловка для кота" стане для вас справжнім дилером адреналіну.

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Дата виходу серіалу "Мишоловка для кота" на ТБ

Коли: 2 березня (понеділок) о 20:45

(понеділок) о 20:45 Де: 1+1

Кількість епізодів: 12 серій

Жанр: кримінальний детектив

зйомка серіалу "Спіймати Кайдаша"

Графік серій серіалу "Мишоловка для кота"

Хронометраж кожної серії буде приблизно 40 хвилин. Всі нові серії будуть виходити на телеканалі 1+1 з понеділка. Глядачам підготували 12 серій у 1 сезоні. Дивіться серіал "Мишоловка для кота" з 2 березня!

Сюжет серіалу "Мишоловка для кота"

У центрі сюжету історія трьох людей – студента, журналіста і вчительки. Всі вони раптово отримують по мільйону доларів. Окрім цього на них звалюються справжні випробування, адже вони втягнуті у доволі небезпечну гру. На кону їхні життя!

Це справжній кримінальний детектив, а на героїв чекають небезпечні пригоди!

Акторський склад серіалу "Мишоловка для кота"

Головні ролі у серіалі "Мишоловка для кота" зіграли такі талановиті актори:

Дмитро Суржиков

Тетяна Коновалова

Дар'я Петрожицька

Костянтин Темляк

Офіційний трейлер серіалу "Мишоловка для кота"

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