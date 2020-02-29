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Мишоловка для кота: дата виходу і графік серій нового серіалу

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Мишоловка для кота - фото 1
Мишоловка для кота

Скоро відбудеться прем'єра нового українського серіалу "Мишоловка для кота". Старт нової картини припадає на початок березня. Дізнайтесь, коли телеканал 1+1 покаже новий серіал, скільки буде епізодів та який сюжет підготували автори серіалу "Мишоловка для кота".

Серіал "Мишоловка для кота" – це динамічні погоні та бійки. Не обійдеться й без зворушливої любовної лінії. Кримінальний детектив "Мишоловка для кота" стане для вас справжнім дилером адреналіну.

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Дата виходу серіалу "Мишоловка для кота" на ТБ

  • Коли: 2 березня (понеділок) о 20:45
  • Де: 1+1
  • Кількість епізодів: 12 серій
  • Жанр: кримінальний детектив
зйомка серіалу 'Спіймати Кайдаша' - фото 389326
зйомка серіалу "Спіймати Кайдаша"

Графік серій серіалу "Мишоловка для кота"

Хронометраж кожної серії буде приблизно 40 хвилин. Всі нові серії будуть виходити на телеканалі 1+1 з понеділка. Глядачам підготували 12 серій у 1 сезоні. Дивіться серіал "Мишоловка для кота" з 2 березня!

Мишоловка для кота: дата виходу і графік серій нового серіалу - фото 389327

Сюжет серіалу "Мишоловка для кота"

У центрі сюжету історія трьох людей – студента, журналіста і вчительки. Всі вони раптово отримують по мільйону доларів. Окрім цього на них звалюються справжні випробування, адже вони втягнуті у доволі небезпечну гру. На кону їхні життя!

Це справжній кримінальний детектив, а на героїв чекають небезпечні пригоди!

Мишоловка для кота: дата виходу і графік серій нового серіалу - фото 389323

Акторський склад серіалу "Мишоловка для кота"

Головні ролі у серіалі "Мишоловка для кота" зіграли такі талановиті актори:

  • Дмитро Суржиков
  • Тетяна Коновалова
  • Дар'я Петрожицька
  • Костянтин Темляк
Мишоловка для кота: дата виходу і графік серій нового серіалу - фото 389325

Офіційний трейлер серіалу "Мишоловка для кота"

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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