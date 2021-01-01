Ксенію Мішину і Олександра Еллера запідозрили у романі ще до Холостячки

У п'ятницю, 25 грудня, глядачі каналу СТБ дізналися, хто підкорив серце холостячки Ксенії Мішиної. Але, як виявилося Ксенія і її обранець Олександр Еллерт були знайомі до проєкту.

У мережі показали відео першого знайомства пари, яке відбулося на проєкті телеканалу СТБ Інтуїція.

І ще: Олександр Еллерт – переможець шоу Холостячка 2020: біографія і найкращі фото

Перше знайомство Ксенії і Олександра відбулося саме там, куди вони були запрошені як друзі учасників проєкту Тіни Кароль та Євгена Кошового.

"Можливо, вже тоді у них виникла симпатія?", – пишуть в мережі. Українці не залишилися байдужими до такого викриття і вибухнули критикою на адресу телеканалу СТБ. "Мутили до проєкту з Еллертом", "Весь інет гуде, що вони були парою ще до проєкту... Ганьба СТБ! Навіщо так обманювати глядачів?", "Ого, а я і не знав, що Еллерт автор Кварталу", – пишуть обурені користувачі мережі.

Це цікаво: Холостячка Ксенія Мішина в пікантному боді позувала для модного глянцю