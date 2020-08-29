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214 років на двох: подружжя з Еквадору потрапило до Книги рекордів Гіннесса

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Подружжя разом з 1941 року - фото 1
Подружжя разом з 1941 року

Хуліо Мора втік від батьків, щоб таємно одружитися з Вальдраміне Кінтерос в один лютневий день. Обидві сім'ї не схвалювали шлюб. Сімдесят дев'ять років по тому вони все ще разом – йому 110 років, а їй 104. Тепер же щасливе подружжя потрапило до Книги рекордів Гіннесса.

Мора народився 10 березня 1910 року, а Кінтерос – 16 жовтень 1915 року. Вони одружилися 7 лютого 1941 року у першій церкви, побудованій іспанцями в Кіто, столиці Еквадору.

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Коронавірус негативно позначився на парі

Два вчителі на пенсії живуть у столиці Еквадору, де в середині серпня вони отримали сертифікат Гіннеса. Їхня донька Сесілія каже, що вони обидвоє "ясні й активні", хоча у них більше немає тієї спритності, яка була у них раніше. Але "протягом місяця вони стали іншими, пригніченими, тому що пропускають великі сімейні зібрання".

214 років на двох: подружжя з Еквадору потрапило до Книги рекордів Гіннесса - фото 422726

Вони дійсно можуть зібрати цілу юрбу: четверо дітей, 11 онуків, 21 правнук і один праправнук.

З березня у нас нічого цього не було, – сказала Сесілія. – Моїм батькам потрібен контакт з сім'єю.

Вона сказала, що її батько любить дивитися телевізор і пити молоко, а її мати, яка любить десерти, віддає перевагу читанню газет щоранку.

214 років на двох: подружжя з Еквадору потрапило до Книги рекордів Гіннесса - фото 422725

Раніше у списку пар-довгожителів було подружжя з Остіна, Техас, Шарлотта Хендерсон і Джон Хендерсон, загальний вік яких складав 212 років і 52 дні.

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Джерело: Columbian
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