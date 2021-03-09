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Букмекери пророкують ім'я дочки принца Гаррі і Меган Маркл: найпопулярніші варіанти

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Меган Маркл і принц Гаррі - фото 1
Меган Маркл і принц Гаррі / instagram

Британські букмекери пророкують ім'я другої дитини принца Гаррі та його дружини Меган Маркл після того, як в інтерв'ю американській телеведучій Опрі Вінфрі вони заявили, що чекають дівчинку.

Так, понад 50 відсотків ставок зроблено на ім'я Діана. На другому місці за популярністю – Єлизавета, на третьому – Грейс. Також серед можливих варіантів – Аліса, Олександрія і Катерина.

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Раніше в букмекерській фірмі Ladbrokes передбачали, що ім'я другої дитини, як і у первістка, буде починатися з літери "А". За іншою версією, її назвуть на честь прабабусі, британської королеви Єлизавети II. Імовірність того, що дитина отримає ім'я покійної матері принца Гаррі принцеси Діани, становило десять до одного.

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Джерело: oddschecker
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