Наскільки принц Гаррі і Меган Маркл "впали" в очах британців

Британська міжнародна компанія з дослідження ринку та аналізу даних YouGov провела опитування, в результаті якого виявилося, що популярність принца Гаррі і Меган Маркл впала до найнижчого рівня вперше за всю історію.

Це пов'язано зі скандальним інтерв'ю, яке подружжя дали Опрі Вінфрі, пише yougov.

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Жителі Великобританії негативно відреагували на розмову герцогів. За даними опитування, лише 31% британців позитивно ставляться до герцогині Сассекської, а більш ніж 58% негативно налаштовані проти Маркл.

Це означає, що у неї рейтинг чистої популярності -27, в порівнянні з -14 більше як тиждень тому. Крім того, 45% місцевих жителів добре ставляться до принца Гаррі, а 48% погано. Чиста оцінка популярності герцога -3 – це на 15 балів нижче, ніж за 2 березня.

Відзначається, що британці як і раніше найбільше люблять королеву Єлизавету II – 80%. Принц Вільям і Кейт Міддлтон також залишаються популярними: близько три чверті британців дали їм позитивні відгуки.

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