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Мішель Обама назвала улюблені треки для тренувань: додайте до плейлиста

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Ці композиції надихнуть вас на заняття спортом - фото 1
Ці композиції надихнуть вас на заняття спортом

Колишня перша леді США Мішель Обама опублікувала у твіттері список своїх улюблених треків для тренувань. Додайте композиції до свого плейлиста, аби займатися як Мішель!

Мішель поділилася з підписниками плейлистом, щоб надихнути їх на виконання обіцянок зайнятися собою, які багато хто дав собі у новорічну ніч.

До теми: ТОП-50 найкращих треків для тренування

У добірці 35 пісень, серед яких є Lizzo, Бруно Марс, Childish Gambino, Destiny's Child, Anderson Paak з Кендриком Ламар і, звичайно ж, Beyonce і JAY-Z.

Ці пісні завжди дають мені додатковий імпульс для проходження найскладніших тренувань, – пише Мішель.

Насолоджуйтесь деякими композиціями зараз:

Читайте також: Названо найкращий час доби для ефективних тренувань

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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