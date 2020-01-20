Мішель Обама назвала улюблені треки для тренувань: додайте до плейлиста

Ці композиції надихнуть вас на заняття спортом

Колишня перша леді США Мішель Обама опублікувала у твіттері список своїх улюблених треків для тренувань. Додайте композиції до свого плейлиста, аби займатися як Мішель!

Мішель поділилася з підписниками плейлистом, щоб надихнути їх на виконання обіцянок зайнятися собою, які багато хто дав собі у новорічну ніч.

До теми: ТОП-50 найкращих треків для тренування

It's about that time when New Year's resolutions get a bit harder to stick to. To offer a little inspiration, I want to share my go-to #WorkoutPlaylist with you. These songs always seem to give me that extra boost to get through my toughest workouts. What's on your playlist? pic.twitter.com/GFP56Yi9A6 — Michelle Obama (@MichelleObama) January 19, 2020

У добірці 35 пісень, серед яких є Lizzo, Бруно Марс, Childish Gambino, Destiny's Child, Anderson Paak з Кендриком Ламар і, звичайно ж, Beyonce і JAY-Z.

Ці пісні завжди дають мені додатковий імпульс для проходження найскладніших тренувань, – пише Мішель.

Насолоджуйтесь деякими композиціями зараз:

Читайте також: Названо найкращий час доби для ефективних тренувань