Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

Мішель Андраде підкорила мережу гарячими танцями

  • 28
Мішель Андраде - фото 1
Мішель Андраде / instagram

Співачка Мішель Андраде поділилася пікантним відео, захопивши фоловерів гарячими танцями.

Популярна українська співачка болівійського походження Мішель Андраде, яку продюсує Потап, вже давно полюбилася українцям за гарні пісні і екзотичний образ.

І ще: Потап натякнув на несправедливий фінал шоу Голос країни 2020

Красуня часто тішить публіку яскравими постами у своєму Instagram, і цей раз не став винятком. Знаменитість висловила занепокоєння коронавірусом COVID-19, закликаючи прихильників дотримуватися карантину, однак на самоізоляції дуже скучила за груповими заняттями і репетиціями концертів.

Так, артистка виставила невеликий уривок гарячих танців, примірявши лише джинсові шорти, широкий топ і туфлі на підборах, ритмічно рухаючись під музику. Фоловери залишилися в захваті, засипаючи дівчину компліментами.

Читайте також: Тіна Кароль вразила мережу відвертою сукнею: спокусливе фото

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дівчина тижня: розкута модель Мікі Хамано, яка не звикла приховувати спокусливе тіло (18+)
  • 26 квітня, 18:50
  • 967
Вихідні у травні 2020: коли й скільки буде вихідних на травневі свята
  • 21 квітня, 14:00
  • 496
40 синонімів до слова "привіт", які допоможуть гарно вітатись українською
  • 22 квітня, 18:00
  • 40377
Загрузка...
Новини