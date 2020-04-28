Мішель Андраде підкорила мережу гарячими танцями

Співачка Мішель Андраде поділилася пікантним відео, захопивши фоловерів гарячими танцями.

Популярна українська співачка болівійського походження Мішель Андраде, яку продюсує Потап, вже давно полюбилася українцям за гарні пісні і екзотичний образ.

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Красуня часто тішить публіку яскравими постами у своєму Instagram, і цей раз не став винятком. Знаменитість висловила занепокоєння коронавірусом COVID-19, закликаючи прихильників дотримуватися карантину, однак на самоізоляції дуже скучила за груповими заняттями і репетиціями концертів.

Так, артистка виставила невеликий уривок гарячих танців, примірявши лише джинсові шорти, широкий топ і туфлі на підборах, ритмічно рухаючись під музику. Фоловери залишилися в захваті, засипаючи дівчину компліментами.

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