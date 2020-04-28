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Потап натякнув на несправедливий фінал шоу Голос країни 2020
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Український репер Потап, який також займає одне з крісел у вокальному шоу "Голос країни", неоднозначно прокоментував скандальний фінал ювілейного сезону проєкту, який відбувся в ніч на 27 квітня. Продюсер порівняв останній випуск з "Катрусиним кінозалом".
Так, спочатку у дописі на своїй сторінці в Instagram зірковий тренер шоу "Голос країни" Потап прирівняв фінал проєкту з "сільською годиною", але незабаром репер відредагував свій коментар, замінивши "сільську годину" на "Катрусин кінозал". Проте вже було пізно, адже підписники артиста встигли оцінити жарт і повністю підтримали Потапа.
І ще: Роман Сасанчин – переможець шоу Голос країни 2020: біографія і найкращі виступи
"Поки в Україні ТВ вокальні шоу, попри свою бездоганну і новаторську технічну підготовку, все-таки перетворилися в "Катрусин кінозал", дуже круто і мотиваційно виглядає фільм про легенди спорту", – написав продюсер, порекомендувавши шанувальникам документальний фільм про гравців NBA.
Користувачі мережі гумор Потапа назвали "тонким" і повністю погодилися з наведеним спочатку формулюванням.
Нагадаємо, на ранок 27 квітня в YouTube розгорівся справжній скандал навколо підсумків фіналу шоу Голос країни-10. Глядачі високо оцінили вокальні дані переможця Романа Сасанчина, але впевнені, що кубок належав іншим фіналістам.
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