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Потап натякнув на несправедливий фінал шоу Голос країни 2020

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Потап - фото 1
Потап / instagram

Український репер Потап, який також займає одне з крісел у вокальному шоу "Голос країни", неоднозначно прокоментував скандальний фінал ювілейного сезону проєкту, який відбувся в ніч на 27 квітня. Продюсер порівняв останній випуск з "Катрусиним кінозалом".

Так, спочатку у дописі на своїй сторінці в Instagram зірковий тренер шоу "Голос країни" Потап прирівняв фінал проєкту з "сільською годиною", але незабаром репер відредагував свій коментар, замінивши "сільську годину" на "Катрусин кінозал". Проте вже було пізно, адже підписники артиста встигли оцінити жарт і повністю підтримали Потапа.

І ще: Роман Сасанчин – переможець шоу Голос країни 2020: біографія і найкращі виступи

"Поки в Україні ТВ вокальні шоу, попри свою бездоганну і новаторську технічну підготовку, все-таки перетворилися в "Катрусин кінозал", дуже круто і мотиваційно виглядає фільм про легенди спорту", – написав продюсер, порекомендувавши шанувальникам документальний фільм про гравців NBA.

Користувачі мережі гумор Потапа назвали "тонким" і повністю погодилися з наведеним спочатку формулюванням.

Нагадаємо, на ранок 27 квітня в YouTube розгорівся справжній скандал навколо підсумків фіналу шоу Голос країни-10. Глядачі високо оцінили вокальні дані переможця Романа Сасанчина, але впевнені, що кубок належав іншим фіналістам.

Дивіться також: Голос країни 10 сезон – ФІНАЛ: дивитись онлайн прямий ефір 26 квітня 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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