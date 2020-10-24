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Місцеві вибори 2020: графік і години, коли працюють дільниці в Україні

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коли працюють виборчі дільниці - фото 1
коли працюють виборчі дільниці

25 жовтня відбудуться місцеві вибори 2020 в Україні. Дізнайтеся, коли потрібно прийти на виборчу дільницю, щоб проголосувати за свого кандидата.

Попередньо перевірте, чи ви є у списку виборців. Також можете знайти на мапі свою виборчу дільницю.

Графік. Виборчі дільниці працюватимуть 25 жовтня 2020 протягом дванадцяти годин. Розклад їхньої роботи – з 8:00 до 20:00. У день виборів вам потрібно взяти паспорт, прийти на дільницю та проголосувати за своїх кандидатів.

І ще: Місцеві вибори в Україні: як безпечно проголосувати 25 жовтня

Що не можна робити на виборчій дільниці:

  • Заборонено агітувати за чи проти конкретного кандидата.
  • Заборонені всі грошові обміни за агітацію.
  • Заборонено перешкоджати голосуванню інших виборців.
  • Заборонено отримувати бюлетень без паспорта громадянина України.
  • Заборонено отримувати бюлетень замість іншого виборця.
  • Заборонено фотографувати або знімати на відео бюлетень, а також показувати заповнений бюлетень перед вкиданням у скриньку.
  • Заборонено виносити бюлетень за межі дільниці.
  • Заборонено голосування за чи проти конкретного кандидата за гроші.

Ознайомтеся з інформацією: Бюлетень на місцевих виборах 25 жовтня 2020: інструкція, як заповнити

Місцеві вибори 2020: графік і години, коли працюють дільниці в Україні - фото 431835
Штраф:
  • Адміністративна відповідальність за здійснення агітації в "день тиші" – штраф від 510 грн до 850 грн.
  • Оплата агітаторам – штраф від 1 190 грн до 1700 грн.
Кримінальна відповідальність:
  • Перешкоджання голосуванню іншого виборця, члена комісії, суб'єкта виборчого процесу – обмеження або позбавлення волі до 3 років.
  • Маніпуляції з бюлетенями, отримання бюлетеня без паспорта, отримання бюлетеня за іншу людину, викрадення чи приховування бюлетеня тощо – штраф від 1 700 грн до 5 100 грн або виправні роботи до 2 років, або обмеження волі до 3 років.
  • Фотографування та запис на відео бюлетеня – штраф від 1 700 грн до 5 100 грн або виправні роботи до 2 років, або обмеженням волі до 2 років.

До теми: Місцеві вибори 2020: як правильно заповнити бюлетень (відео)

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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