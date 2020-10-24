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Місцеві вибори 2020: графік і години, коли працюють дільниці в Україні
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25 жовтня відбудуться місцеві вибори 2020 в Україні. Дізнайтеся, коли потрібно прийти на виборчу дільницю, щоб проголосувати за свого кандидата.
Попередньо перевірте, чи ви є у списку виборців. Також можете знайти на мапі свою виборчу дільницю.
Графік. Виборчі дільниці працюватимуть 25 жовтня 2020 протягом дванадцяти годин. Розклад їхньої роботи – з 8:00 до 20:00. У день виборів вам потрібно взяти паспорт, прийти на дільницю та проголосувати за своїх кандидатів.
І ще: Місцеві вибори в Україні: як безпечно проголосувати 25 жовтня
Що не можна робити на виборчій дільниці:
- Заборонено агітувати за чи проти конкретного кандидата.
- Заборонені всі грошові обміни за агітацію.
- Заборонено перешкоджати голосуванню інших виборців.
- Заборонено отримувати бюлетень без паспорта громадянина України.
- Заборонено отримувати бюлетень замість іншого виборця.
- Заборонено фотографувати або знімати на відео бюлетень, а також показувати заповнений бюлетень перед вкиданням у скриньку.
- Заборонено виносити бюлетень за межі дільниці.
- Заборонено голосування за чи проти конкретного кандидата за гроші.
Ознайомтеся з інформацією: Бюлетень на місцевих виборах 25 жовтня 2020: інструкція, як заповнити
Штраф:
- Адміністративна відповідальність за здійснення агітації в "день тиші" – штраф від 510 грн до 850 грн.
- Оплата агітаторам – штраф від 1 190 грн до 1700 грн.
Кримінальна відповідальність:
- Перешкоджання голосуванню іншого виборця, члена комісії, суб'єкта виборчого процесу – обмеження або позбавлення волі до 3 років.
- Маніпуляції з бюлетенями, отримання бюлетеня без паспорта, отримання бюлетеня за іншу людину, викрадення чи приховування бюлетеня тощо – штраф від 1 700 грн до 5 100 грн або виправні роботи до 2 років, або обмеження волі до 3 років.
- Фотографування та запис на відео бюлетеня – штраф від 1 700 грн до 5 100 грн або виправні роботи до 2 років, або обмеженням волі до 2 років.
До теми: Місцеві вибори 2020: як правильно заповнити бюлетень (відео)
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